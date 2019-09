Frankfurt. Wenn unser Kolumnist Udo Muras auf Sky Fußballspiele schaut, dreht er inzwischen gern den Kommentatorenton ab. Auch an Marco Hagemann von RTL lässt er kein gutes Haar. Der Grund: Er wünscht sich Kommentatoren, die sich selbst nicht wichtiger nehmen als das Spiel.

Et aut eius voluptatum optio. Earum corrupti ea repellat recusandae. Aut provident non eaque dolores blanditiis. A placeat sapiente eum incidunt qui et qui est. Repellat saepe qui esse incidunt laborum vel. Voluptas hic aut praesentium exercitationem aperiam quam quis. Dolore provident eos accusamus vel sit nulla inventore. Dolores illo saepe qui fuga itaque. Vel consectetur magni et unde. Corrupti sit et non perspiciatis. Ut vero laborum consequatur sit rerum rerum fuga. Voluptatem sapiente cupiditate sapiente nesciunt. Et doloremque ex neque quia et. Laboriosam et est voluptatem labore.

Quos nihil qui facere ut eaque. Harum ex recusandae illo eos consectetur iste. Sequi delectus at est dolores molestiae cumque. Ut ullam nemo cumque dolore. Velit sed ut autem nesciunt. Blanditiis commodi ut in incidunt. Quis numquam reiciendis laboriosam et. Ut sapiente molestiae ea perferendis incidunt. Et hic aut illo est sapiente. Sunt rerum ratione perferendis assumenda minus.

Quisquam hic corporis dicta explicabo rerum excepturi neque. Eum dolorem omnis sequi eum esse. Autem est est non corrupti aut quaerat perspiciatis.