Hamburg. David gegen Goliath: Diese Spiele kennen Fußballfans bestens aus den Pokalwettbewerben. Auch bei der Europameisterschaft 2020 sind solche Duelle nicht unwahrscheinlich, wie die aktuellen Gruppen-Konstellationen der Qualifikation zeigen. Einige "Fußballzwerge" haben die große Chance, das EM-Ticket zu lösen.

Eine Premiere feiert die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Dann findet das Turnier zum ersten Mal in zwölf Städten statt. Um 20 Startplätze spielen die Nationalmannschaften im Rahmen der EM-Qualifikation, vier Tickets werden über die Nations League vergeben.

Lesen Sie auch: Nationalelf-Arzt: "Größtes Problem ist die Einstellung zu Kopfverletzungen"



Bei der EM 2016 tummelten sich Exoten wie Nordirland, Ungarn und Albanien im Teilnehmerfeld. Auch für die EM 2020 stehen die Chancen nicht schlecht, dass sogenannte "Fußball-Zwerge" auf der großen Bühne spielen werden – eine Übersicht der Quali-Gruppen:

Gruppe A

England 12 Punkte (4 Spiele) Tschechien 9 (5) Kosovo 8 (5) Bulgarien 2 (5) Montenegro 2 (5)

Ein Spektakel lieferten sich England und der Kosovo am Dienstagabend. Beim 5:3 (5:1)-Sieg der Briten traf BVB-Star Jadon Sancho doppelt in Southampton. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate führt mit vier Siegen aus vier Spielen die Gruppe an, dahinter entwickelt sich ein Zweikampf zwischen Tschechien (9) und dem Kosovo (8). Die kosovarische Fußballnationalmannschaft besteht offiziell erst seit dem 3. Mai 2016, eine EM-Qualifikation wäre das Highlight der noch jungen Geschichte des Teams.

Nächster Spieltag:

Tschechien - England

Montenegro - Bulgarien (beide 11. Oktober)

Bulgarien - England

Kosovo - Montenegro (beide 14. Oktober)

Gruppe B

Ukraine 13 Punkte (5 Spiele) Portugal 8 Punkte (4) Serbien 7 (5) Luxemburg 4 (5) Litauen 1 (5)

Gruppe B wird überraschend von der Ukraine mit 13 Punkten angeführt. Bei sieben Zählern Vorsprung auf Serbien (Platz 3) scheint das EM-Ticket so gut wie sicher, eine kleine Sensation. Die Experten hatten neben Portugal (2) eher die serbische Nationalmannschaft auf dem Zettel. Spieler wie Sergey Milinkovic-Savic (Lazio Rom), Luka Jovic (Real Madrid) und Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) müssen um die EM-Teilnahme zittern.

Anzeige Anzeige

Nächster Spieltag:



Portugal - Luxemburg

Ukraine - Litauen (beide 11. Oktober)

Ukraine - Portugal

Litauen - Serbien (beide 14. Oktober)

Gruppe C

Deutschland 12 Punkte (5 Spiele) Nordirland 12 (5) Niederlande 9 (4) Weißrussland 3 (5) Estland 0 (5)

Mit Ruhm hat sich die deutsche Nationalmannschaft bislang nicht bekleckert. Das 2:0 (0:0) gegen Nordirland war alles andere als souverän, den direkten Vergleich verlor die DFB-Elf gegen die Niederlande (9). Mit einem Spiel weniger kann die Elftal an Deutschland (12) vorbeiziehen, das Trio hätte in diesem Fall dieselbe Punktzahl. Heißt: Trotz des 2:0 ist das Team von Trainer Jogi Löw noch nicht ganz durch, Nordirland hat – bei sicherlich schwererem Restprogramm (zweimal gegen die Niederlande, einmal gegen Deutschland) – die EM-Qualifikation noch in der eigenen Hand.

Nächster Spieltag

Weißrussland - Estland

Niederlande - Nordirland (beide 10. Oktober)

Weißrussland - Niederlande

Estland - Deutschland (beide 13. Oktober)

Gruppe D

Irland 11 Punkte (5 Spiele) Dänemark 9 (5) Schweiz 8 (4) Georgien 4 (5) Gibraltar 0 (5)

Völlig offen ist weiterhin Gruppe D. Irland führt die Gruppe mit elf Punkten an, die Schweiz lauert mit drei Punkten und einem Spiel weniger auf Rang drei auf ihre Chance. Dazwischen steht Dänemark mit neun Zählern auf dem begehrten zweiten Platz. In den direkten Duellen am kommenden Spieltag werden die Weichen für die EM-Qualifikation gestellt.

Nächster Spieltag:

Georgien - Irland

Dänemark - Schweiz (beide 12. Oktober)

Schweiz - Irland

Gibraltar - Georgien (beide 15. Oktober)

Gruppe E

Kroatien 10 Punkte (5 Spiele) Slowakei 9 (5) Ungarn 9 (5) Wales 6 (4) Aserbaidschan 1 (5)

Die Slowakei (9) hatte sich nur einmal für eine EM-Endrunde qualifiziert. 2016 scheiterten die Slowaken mit 0:3 an Deutschland im Achtelfinale. Eine erneute Qualifikation ist nicht unwahrscheinlich, steht die Mannschaft um Inter-Star Milan Skriniar mit nur einem Punkt Rückstand hinter Kroatien (10) auf Platz zwei. Apropos Kroatien: Der Vizeweltmeister muss tatsächlich noch um die EM-Teilnahme zittern. Das No-Name-Team Ungarn (9) auf Rang drei hat ebenfalls nur einen Punkt Rückstand auf Kroatien. Chancen hat sogar noch Wales (6), das mit einem Spiel weniger auf Platz vier steht.

Nächster Spieltag:

Kroatien - Ungarn

Slowakei - Wales (beide 10. Oktober)

Ungarn - Aserbaidschan

Wales Kroatien (beide 13. Oktober)

Gruppe F

Spanien 18 Punkte (6 Spiele) Schweden 11 (6) Rumänien 10 (6) Norwegen 9 (6) Malta 3 (6) Färöer 0 (6)

Eine klare Angelegenheit scheint der Gruppensieg von Spanien zu sein. Die Südeuropäer gewannen alle sechs Spiele und stehen mit 18 Punkten auf Platz eins – mit sieben Punkten Vorsprung auf Schweden (11). Hinter den Skandinaviern lauern Rumänien (10) und Norwegen (9). Eine EM-Qualifikation der Norweger wäre eine große Überraschung, schaffte die Nationalmannschaft doch bisher nur einmal diesen Schritt (2000).

Nächster Spieltag:

Färöer - Rumänien

Norwegen - Spanien

Malta - Schweden (alle 12. Oktober)

Schweden - Spanien

Rumänien - Norwegen

Färöer - Malta (alle 15. Oktober)

Gruppe G

Polen 13 Punkte (6 Spiele) Slowenien 11 (6) Österreich 10 (6) Israel 8 (6) Nordmazedonien 8 (6) Lettland 0 (6)

Spannend geht es auch in Gruppe G zu. Favorit Polen führt die Gruppe zwar mit 13 Punkten an, Slowenien (11) und Österreich (10) sind jedoch in Lauerstellung. Vor allem umkämpft ist Rang zwei, denn mit jeweils acht Punkten sind auch die Außenseiter Israel und Nordmazedonien noch nicht aus dem Rennen. Beide Nationalmannschaften erreichten noch nie eine EM-Endrunde.

Nächster Spieltag:

Polen - Nordmazedonien

Slowenien - Österreich (beide 13. Oktober)

Israel - Lettland (15. Oktober)

Gruppe H

Frankreich 15 Punkte (6 Spiele) Türkei 15 (6) Island 12 (6) Albanien 9 (6) Moldawien 3 (6) Andorra 0 (6)

Mit jeweils 15 Punkten führen Frankreich und die Türkei die Gruppe H an, mit drei Punkten Rückstand steht Island auf Rang drei. Allerdings haben die Isländer die Qualifikation weiterhin selbst in der Hand, spielen die Nordlichter am nächsten Spieltag doch selbst gegen Frankreich am 11. Oktober. Drei Tage später werden sich die Franzosen und Türken die Punkte gegenseitig wegnehmen.

Nächster Spieltag:

Island - Frankreich

Türkei - Albanien

Andorra - Moldawien (alle 11. Oktober)

Frankreich - Türkei

Island - Andorra

Moldawien - Albanien (alle 14. Oktober)

Gruppe I

Belgien 18 Punkte (6 Spiele) Russland 15 (6) Zypern 7 (6) Kasachstan 7 (6) Schottland 6 (6) San Marino 0 (6)

Das deutlichste Tabellenbild findet man in Gruppe I. Belgien (18) entschied alle Spiele für sich, dahinter steht Russland mit 15 Zählern. Und die Konkurrenz? Die schläft komplett. Zypern sammelte wie Kasachstan auch gerade einmal sieben Punkte. Schottland, denen man am ehesten ein Wunder zugetraut hätte, steht mit sechs Punkten auf dem vorletzten Platz.

Nächster Spieltag:

Kasachstan - Zypern

Belgien - San Marino

Russland - Schottland (alle 10. Oktober)

Kasachstan - Belgien

Schottland - San Marino

Zypern - Russland (alle 13. Oktober)

Gruppe J

Italien 18 Punkte (6 Spiele) Finnland 12 (6) Armenien 9 (6) Bosnien-Herzegowina 7 (6) Griechenland 5 (6) Liechtenstein 1 (6)

Eine Überraschung scheint in Gruppe J perfekt zu sein. Zwar führt Italien (18) erwartungsgemäß die Gruppe an, doch mit Finnland (12) und Armenien (9) folgen zwei Mannschaften, die noch nie zuvor für eine EM-Endrunde qualifiziert waren. Die eigentlichen Favoriten auf den zweiten Platz – Bosnien-Herzegowina (7) und Griechenland (5) – straucheln gewaltig.

Nächster Spieltag: