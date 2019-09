Hamburg. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande mit 2:4 verloren. Die DFB-Elf in der Einzelkritik.

Manuel Neuer: So komisch das bei vier Gegentoren auch klingen mag: Der Torwart war der beste Spieler der deutschen Mannschaft. Er verhinderte mit einigen sehenswerten Paraden weitere Treffer der Niederländer. Bei allen vier Toren war er tatsächlich machtlos. Note: 2,5

Matthias Ginter: Von den drei deutschen Abwehrspielern der schwächste. Ihm unterliefen viele Fehlpässe und Stellungsfehler. Bekam die schnellen holländischen Offensivspieler nicht zu fassen. Leitete mit einem schlechten Pass das dritte Gegentor ein. Note: 5,5

Niklas Süle: Der Abwehrchef konnte auch nicht für Ordnung in der Hintermannschaft sorgen. Immerhin gewann er einige Zweikämpfe und hatte nicht ganz so große Schwächen im Passspiel wie seine Nebenleute. Note: 4,5

Jonathan Tah: Hatte allein aufgrund seiner Größe und Masse schon Nachteile gegen die wendigen niederländischen Techniker, offenbarte aber auch sonst viele Schwächen. Zur Symbolfigur der deutschen Abwehrleistung wurde er dann mit seinem unglücklichen Eigentor. Note: 5,5

Lukas Klostermann: Den Führungstreffer bereitete er mit seinem Abschluss mehr oder weniger vor. Blieb ansonsten relativ unauffällig. Note: 4

Joshua Kimmich: Die Einleitung des ersten Tores mit dem Pass auf Klostermann war einfach sensationell. Tauchte danach immer wieder ab - aber hin und wieder auch auf. Auf der Sechserposition war das insgesamt aber etwas wenig. Note: 3,5

Toni Kroos: Der Führungsspieler wurde immer wieder als Ballverteiler gesucht. Hatte einige gute Ideen und Pässe, schaffte es aber auch nicht, das deutsche Spiel aus dem defensiven Mittelfeld zu lenken. Den Elfmeter zum 2:2 verwandelte er sicher. Note: 4

Nico Schulz: Dem Neu-Dortmunder unterliefen etliche Fehlpässe. Damit leitete er zum Beispiel die erste Chance der Niederländer ein. Beim Tor zum 1:1 war de Jong vor ihm am Ball. War immerhin an der Entstehung des Elfmeters beteiligt, als er den Zweikampf mit de Ligt führte, dem der Ball dann an die Hand sprang. Note: 5

Marco Reus: Hatte kurz vor der Halbzeit das 2:0 auf dem Fuß, doch Keeper Cillessen parierte hervorragend. Ansonsten hatte der deutsche Fußballer des Jahres relativ wenig Szenen und wurde in der zweiten Hälfte ausgewechselt. Note: 4,5

Timo Werner: Außer ein paar Laufwegen war von ihm bis zu seiner Auswechselung sehr wenig zu sehen. Er bekam aber auch wenig Bälle, die er hätte verwerten können. Note: 5

Serge Gnabry: In der deutschen Offensive mal wieder der aktivste Spieler. Bei seinem Tor zur Stelle, als Klostermanns Schuss abgeblockt wurde. Auch sonst immer bemüht und mit den meisten Szenen im Angriff. Kurz vor Schluss noch mit einem Außenpfostentreffer - es wäre allerdings auch nur das 3:4 gewesen. Note: 3

Kai Havertz und Ilkay Gündogan (beide ab 61.): Mit ihren Wechseln hatte sich Joachim Löw mehr Ballsicherheit versprochen. Die bekam der Bundestrainer aber nicht, beide agierten wie ihre Teamkollegen ziemlich fahrig. Note: 4,5

Julian Brandt (ab 84.): Kam kurz nach dem 2:3 ins Spiel und sollte noch einmal für Torgefahr sorgen. Das gelang ihm nicht mehr. Note: -