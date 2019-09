View this post on Instagram

Hallo Leute, ab dem 6. September ist es soweit 💪🏼 Mein Buch „Eigentlich bin ich ein super Typ“ erscheint - #eigentlichsuper passt doch zu mir, oder nicht? 😉 #edelverlag #anzeige

A post shared by Mario Basler (@mariobasler.official) on Aug 26, 2019 at 8:49am PDT