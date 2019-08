Hamburg. Am Sonntag (13.30 Uhr) steht im Volksparkstadion das erste Nordderby in der Zweiten Liga zwischen dem HSV und Hannover 96 an, doch die Schlagzeilen beherrscht nach wie vor der „Medien-Fall“ Bakery Jatta. Nun gibt es Hoffnung, dass das Thema für den Flüchtling schnell und gut zu Ende geht, denn das Außenministerium von Gambia hat die Geburtsurkunde des jungen Mannes bestätigt: „Bakery Jatta, 6. Juni 1998“.

Nachdem die „Sport Bild“ nunmehr vor drei Wochen Zweifel an der Identität des aus Gambia geflüchteten Bakery Jatta äußerte, hat eine unsägliche Diskussion begonnen, die am vergangenen Sonntag beim HSV-Spiel in Karlsruhe ihren Höhepunkt hatte, als der HSV-Spieler bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen und mit Schmährufen („Steh auf, Du Sau“) beleidigt wurde. Statt sich schon während der Partie von der rassistischen Hetze zu distanzieren, gab es vom KSC nur halbgare Erklärungen und am Ende einen Protest des KSC – wie zuvor auch von Nürnberg und Bochum – gegen die Wertung des Spiels beim DFB, weil der HSV einen Spieler mit einer falsche Identität eingesetzt haben könnte. Im Gegensatz dazu haben die nächsten Gegner Hannover und St. Pauli bereits angekündigt, dass sie auf derlei unrühmliche Reaktionen im Falle einer Niederlage verzichten werden. 96-Trainer Mirko Slomka wünscht sich am Sonntag „mehr Sportsgeist und Menschlichkeit im Fall Jatta“.

HSV-Trainer Dieter Hecking nahm das gestern in seiner achtminütigen Pressekonferenz „wohlwollend“ zur Kenntnis. Hecking hofft, dass die Diskussionen um seinen jungen Spieler zeitnah beendet werden können. Genährt wird diese Annahme durch neue Dokumente, die Jatta-Anwalt Thomas Bliwier dem Bezirksamt Hamburg-Mitte vorgelegt hat.

Geburtsurkunde aus Gambia

Unter anderem den vom gambischen Generalkonsulat in Köln auf Echtheit geprüften Reisepass und vor allem eine Kopie der Original-Urkunde aus dem Geburtenregister Gambias aus dem Jahr 1998 – mit den Daten, die Jatta sowohl bei seiner Einreise als Flüchtling nach Deutschland im Sommer 2015 als auch vor der Unterschrift unter den HSV-Vertrag im Juni 2016 angegeben hat: Bakery Jatta, 6. Juni 1998. Eine eidesstattliche Versicherung durch einen Beamten des Außenministeriums von Gambia soll zudem bestätigen, dass die Urkunde im Original in Gambia vorliege, berichtet die "Morgenpost".

Offiziell prüft das Bezirksamt Hamburg-Mitte jetzt die Unterlagen. Wenn die richtig sind – wie es derzeit aussieht – müsste folgerichtig auch das DFB-Sportgericht die Proteste von Nürnberg, Bochum und Karlsruhe abweisen. Gestern wurde zudem bekannt, dass der ursprüngliche Kronzeuge der „Sport-Bild“, Ibou Diarra, mittlerweile klargestellt habe, dass er nicht Bakery Jatta als seinen ehemaligen Spieler Bakary Daffeh erkannt habe.

Auch angesichts dieser Entwicklung wird Bakery Jatta am Sonntag von den 53.000 Fans im noch nicht ausverkauften Volksparkstadion gefeiert werden – das kündigten zahlreiche Fangruppen aus Hannover und Hamburg gleichermaßen an.

Kaum Änderungen in der Startelf

Wer neben Jatta in der HSV-Elf stehen wird, ließ Dieter Hecking gestern offen. Weil er aber mit der Leistung beim 4:2-Sieg am Sonntag in Karlsruhe insgesamt zufrieden war, dürfte es kaum gravierende Änderungen geben – obwohl mit Aaron Hunt sein Spielmacher wieder fit ist. Heckings Antwort zur Frage nach Hunt? „Alles ist möglich, er trainiert gut.“

Obwohl der HSV-Trainer eine Vergangenheit in Hannover hat und 96-Trainer Mirko Slomka als Freund bezeichnet, mochte er nicht von einem besonderen Spiel für ihn sprechen. Hecking: „Die Vorfreude ist angesichts des tollen Zuschauerzuspruchs da, aber nicht, weil es gegen Hannover geht.“