Frankfurt. Auf dem Platz ging es mit zwei Roten Karten hitzig zu, doch auch neben dem Rasen überschlugen sich bei der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Racing Straßburg am Donnerstagabend die Ereignisse.

Spätestens nach der umstrittenen Roten Karte gegen Ante Rebic von Eintracht Frankfurt (44.) wurde die Partie gegen Racing Straßburg hitzig am Donnerstagabend. Die Gemüter kochten beim 3:0-Sieg, der für die SGE das Europa-League-Ticket bedeutete, hoch. Unter anderem soll Straßburg-Trainer Thierry Laurey handgreiflich geworden sein.

Wurde Straßburgs Trainer handgreiflich?

Als Rebic nach einer Grätsche gegen Racing-Keeper Matz Sels die Rote Karte gesehen hatte, war Eintracht-Trainer Adi Hütter außer sich, sah vom phasenweise überforderten Schiedsrichter Orel Grinfeld die Gelbe Karte. Doch damit nicht genug: Kurz nach dem Halbzeitpfiff kam es zu Rudelbildungen am Kabineneingang. Laut Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner soll Laurey sogar handgreiflich geworden sein. "Der Trainer von Straßburg hat auch zugeschlagen", sagt Hübner gegenüber der "Bild".

"Sehr emotional"

Frankfurts Torhüter Kevin Trapp erklärt, dass die Situation "sehr emotional war". Das gehöre dazu, "da wird es auch mal lauter. Es war auch schnell vorbei." So oder so: Nach dem 3:0-Erfolg über Straßburg steht der Bundesligist in der Europa League. Am Freitag (ab 13 Uhr) werden die Gruppen ausgelost.