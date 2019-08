Monaco. Mit dem VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach starten drei Bundesligisten in der Europa League. Am Freitag (13 Uhr) werden die Gruppen ausgelost. Hier finden Sie alle Infos im Liveticker.

48 Mannschaften in vier Lostöpfen warten darauf, auf zwölf Gruppen verteilt zu werden. Am Freitag ab 13 Uhr werden die diesjährigen Teilnehmer der Europa League Gewissheit haben. Mit dem VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach blicken drei Bundesligisten gespannt nach Monaco, wo die Auslosung traditionell stattfindet.

Titelverteidiger FC Chelsea startet in der Champions League, dennoch tummeln sich Hochkaräter in den Töpfen eins und zwei. Unter anderem dabei: FC Sevilla, Arsenal London, AS Rom, Manchester United, PSV Eindhoven und Celtic Glasgow. Welche Vierergruppen ausgelost werden, erfahren Sie im Liveticker: