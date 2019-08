Monaco. Die Loskugeln wurden gezogen, die Gegner der deutschen Champions-League-Vertreter stehen fest. Doch was steckt hinter den Mannschaften, die auf das Bundesliga-Quartett treffen?

Bayern Münchnen bekommt es in der Gruppe B mit Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur, dem griechischen Meister Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad um den ehemaligen Nationalspieler Marko Marin zu tun in der Champions League zu tun. Die Bayern dürften in dieser Konstellation klarer Favorit auf den Einzug in die K.o.-Runde sein.

Gruppe B Das sind Bayern Münchens Gegner Tottenham Hotspur Größte Erfolge : Zweimal englischer Meister, achtmal englischer Pokalsieger, zweimal UEFA-Cup-Sieger, einmal Sieger im Europapokal der Pokalsieger

: Zweimal englischer Meister, achtmal englischer Pokalsieger, zweimal UEFA-Cup-Sieger, einmal Sieger im Europapokal der Pokalsieger Abschneiden englische Meisterschaft 2018/19 : Vierter

: Vierter Abschneiden Champions League 2018/19 : Finale

: Finale Trainer : Mauricio Pochettino

: Mauricio Pochettino Stars: Harry Kane, Hugo Lloris, Heung-Min Son Olympiakos Piräus Größte Erfolge: 44 Mal griechischer Meister, 27 Mal griechischer Pokalsieger

44 Mal griechischer Meister, 27 Mal griechischer Pokalsieger Abschneiden griechische Meisterschaft 2018/19 : Zweiter

: Zweiter Abschneiden Champions League 2018/19 : nicht vertreten

: nicht vertreten Trainer : Pedro Martins

: Pedro Martins Stars: Konstantinos Fortounis, Pape Abou Cissé, Mady Camara Roter Stern Belgrad Größte Erfolge : Europapokal der Landesmeister 1991, Weltpokalsieger 1991, 30 Mal nationaler Meister, 24 Mal nationaler Pokalsieger (inklusive Jugoslawien)

: Europapokal der Landesmeister 1991, Weltpokalsieger 1991, 30 Mal nationaler Meister, 24 Mal nationaler Pokalsieger (inklusive Jugoslawien) Abschneiden serbische Meisterschaft 2018/19 : Meister

: Meister Abschneiden Champions League 2018/19 : Gruppenphase, Vierter

: Gruppenphase, Vierter Trainer : Vladan Milojevic

: Vladan Milojevic Stars: Marko Marin, Milan Pavkov, Richmond Boakye

Borussia Dortmund erwischte es hingegen richtig hart. Der BVB muss sich in Gruppe F gleich mit Lionel Messis FC Barcelona sowie Inter Mailand und Slavia Prag messen.

Gruppe F Das sind Borussia Dortmunds Gegner FC Barcelona Größte Erfolge : Viermal Champions-League-Sieger, einmal Sieger Europapokal der Landesmeister, 26 Mal spanischer Meister, 30 Mal spanischer Pokalsieger, dreimal Weltpokalsieger

: Viermal Champions-League-Sieger, einmal Sieger Europapokal der Landesmeister, 26 Mal spanischer Meister, 30 Mal spanischer Pokalsieger, dreimal Weltpokalsieger Abschneiden spanische Meisterschaft 2019 : Meister

: Meister Abschneiden Champions League 2019 : Halbfinale

: Halbfinale Trainer : Ernesto Valverde

: Ernesto Valverde Stars: Lionel Messi, Luis Suárez, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann Inter Mailand Größte Erfolge : Einmal Champions-League-Sieger, zweimal Sieger Europapokal der Landesmeister, 18 Mal italienischer Meister, siebenmal italienischer Pokalsieger

: Einmal Champions-League-Sieger, zweimal Sieger Europapokal der Landesmeister, 18 Mal italienischer Meister, siebenmal italienischer Pokalsieger Abschneiden italienische Meisterschaft 2019 : Vierter

: Vierter Abschneiden Champions League 2019 : Achtelfinale

: Achtelfinale Trainer : Antonio Conte

: Antonio Conte Stars: Romelu Lukaku, Diego Godin, Marcelo Brozovic, Valentino Lazaro Slavia Prag Größte Erfolge : 19 Mal tschechischer Meister, 19 Mal tschechischer Pokalsieger

: 19 Mal tschechischer Meister, 19 Mal tschechischer Pokalsieger Abschneiden tschechische Meisterschaft 2019 : Meister

: Meister Abschneiden Champions League 2019 : nicht qualifiziert

: nicht qualifiziert Trainer : Jindrich Trpisovsky

: Jindrich Trpisovsky Stars: Nicolae Stanciu, Tomas Soucek, Alex Kral, Josef Husbauer

Bayer Leverkusen steht in der Gruppe D ebenfalls vor hohen Hürden. Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo und Sami Khedira, Atlético Madrid und Lok Moskau mit dem früheren Weltmeister Benedikt Höwedes sind die Kontrahenten für das Team von Trainer Peter Bosz.

Gruppe D Das sind Bayer Leverkusens Gegner Juventus Turin Größte Erfolge : Einmal Champions-League-Sieger, einmal Sieger Europapokal der Landesmeister, 35 Mal italienischer Meister, 13 Mal italienischer Pokalsieger

: Einmal Champions-League-Sieger, einmal Sieger Europapokal der Landesmeister, 35 Mal italienischer Meister, 13 Mal italienischer Pokalsieger Abschneiden italienische Meisterschaft 2019 : Meister

: Meister Abschneiden Champions League 2019 : Viertelfinale

: Viertelfinale Trainer : Maurizio Sarri

: Maurizio Sarri Stars: Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt, Gianluigi Buffon, Paulo Dybala Atlético Madrid Größte Erfolge : Einmal Weltpokalsieger, dreimal Europa-League-Sieger, einmal Europapokalsieger der Pokalsieger, zehnmal spanischer Meister, zehnmal spanischer Pokalsieger

: Einmal Weltpokalsieger, dreimal Europa-League-Sieger, einmal Europapokalsieger der Pokalsieger, zehnmal spanischer Meister, zehnmal spanischer Pokalsieger Abschneiden spanische Meisterschaft 2018 : Zweiter

: Zweiter Abschneiden Champions League 2019 : Achtelfinale

: Achtelfinale Trainer : Diego Simeone

: Diego Simeone Stars: João Félix, Diego Costa, Álvaro Morata, Koke Lokomotive Moskau Größte Erfolge : Dreimal russischer Meister, zehnmal Pokalsieger in der Sowjetunion und in Russland

: Dreimal russischer Meister, zehnmal Pokalsieger in der Sowjetunion und in Russland Abschneiden russische Meisterschaft 2019 : Zweiter

: Zweiter Abschneiden Champions League 2019 : Gruppenphase

: Gruppenphase Trainer : Juri Sjomin

: Juri Sjomin Stars: Benedikt Höwedes, Jefferson Farfán, Éder, João Mário

RB Leipzig spielt in der wohl ausgeglichensten Gruppe G mit Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon und Olympique Lyon.

Gruppe G Das sind RB Leipzigs Gegner Zenit St. Petersburg Größte Erfolge : Einmal Sieger UEFA Cup, einmal Sieger UEFA Supercup, fünfmal russischer Meister, dreimal russischer Pokalsieger

: Einmal Sieger UEFA Cup, einmal Sieger UEFA Supercup, fünfmal russischer Meister, dreimal russischer Pokalsieger Abschneiden russische Meisterschaft 2018/19 : Meister

: Meister Abschneiden Champions League 2018/19 : nicht qualifiziert

: nicht qualifiziert Trainer : Sergej Semak

: Sergej Semak Stars: Malcolm, Sardar Azmoun Benfica Lissabon Größte Erfolge : Zweimal Europapokalsieger der Meister, 37 Mal portugiesischer Meister und 26 Mal Pokalsieger

: Zweimal Europapokalsieger der Meister, 37 Mal portugiesischer Meister und 26 Mal Pokalsieger Abschneiden portugiesische Meisterschaft 2018/19 : Meister

: Meister Abschneiden Champions League 2018/19 : Gruppenphase

: Gruppenphase Trainer : Bruno Lage

: Bruno Lage Stars: Pizzi, Raul de Tomas, Ruben Dias Olympique Lyon Größte Erfolge : siebenmal französischer Meister, fünfmal Pokalsieger

: siebenmal französischer Meister, fünfmal Pokalsieger Abschneiden französische Meisterschaft 2018/19 : Dritter

: Dritter Abschneiden Champions League 2018/19 : Achtelfinale

: Achtelfinale Trainer : Sylvinho

: Sylvinho Stars: Memphis Depay, Houssem Aouar

Die ersten Partien der neuen Champions-League-Saison finden am 17. und 18. September statt. Letzter Gruppenspieltag ist am 10. und 11. Dezember. Wie üblich ziehen die acht Gruppensieger und acht Gruppenzweiten ins Achtelfinale ein. Dieses wird noch vor Weihnachten am 16. Dezember ausgelost.



Die Gruppendritten spielen in der ersten K.o.-Runde der Europa League weiter. Für die Gruppenvierten ist die Europacup-Saison beendet. Der nächste Champions-League-Sieger wird am 30. Mai 2020 in Istanbul gekürt.