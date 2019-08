Monte Carlo. Die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase steht am Freitag an: Wie setzen sich die Lostöpfe zusammen, auf wen könnten die deutschen Teams treffen und wie sind die Termine angesetzt? Alles Wissenswerte im Überblick.

In Monte Carlo steht am Freitag, ab 13 Uhr, die Auslosung zur Europa-League-Gruppenphase an. Es wird der Nachfolger des Titelverteidigers FC Chelsea gesucht. Mit in den Lostöpfen sind mindestens auch zwei deutsche Teilnehmer. Der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach sind auf jeden Fall dabei, Eintracht Frankfurt kämpft am Donnerstagabend im Playoff-Rückspiel gegen Racing Straßburg noch um das Ticket für die Gruppenphase. In der vergangenen Saison verpassten die Hessen nur knapp den Finaleinzug und scheiterten im Halbfinale erst im Elfmeterschießen am späteren Sieger FC Chelsea.

Das müssen Sie zur Champions-League-Auslosung wissen



48 Teams in vier Töpfe aufgeteilt

Insgesamt verteilen sich 48 Teilnehmer gemäß ihres UEFA-Koeffizienten auf vier Töpfe à zwölf Teams, aus denen dann per Los die zwölf Vierergruppen gebildet werden. Sevilla, Arsenal, Porto, AS Rom, Manchester United, Dynamo Kiew, Besiktas, Basel, Sporting Lissabon und ZSKA Moskau werden auf jeden Fall im ersten Top dabei sein. Auch der VfL Wolfsburg als elfbeste Mannschaft nach dem Koeffizienten ist im ersten Lostopf vertreten nachdem sich in der Champions-League sowohl Ajax Amsterdam als auch Olympiakos Piräus für die Gruppenphase qualifiziert haben. Wären sie beide gescheitert, wäre der VfL in den zweiten Lospott gerutscht.

Hier geht's zum Transferblog



In dem zweiten Lostopf befindet sich auf jeden Fall Borussia Mönchengladbach. Für Eintracht Frankfurt ist dagegen noch alles offen: Sollte die Hütter-Elf die Play-offs gegen Racing Straßburg überstehen, wartet auf sie ein Platz im zweiten oder dritten Topf - je nach Verlauf der Play-off-Rückspiele.

Wie ist der Ablauf der Auslosung?



Anzeige Anzeige

Die 48 Mannschaften wurden nach ihren Klubkoeffizienten in vier Lostöpfe mit jeweils zwölf Teams aufgeteilt. Alle zwölf Gruppen bestehen aus jeweils einer Mannschaft aus jedem Lostopf. Klubs aus dem gleichen Verband können nicht aufeinandertreffen.

Die Spieltermine der Gruppenphase

1. Spieltag: 19. September

2. Spieltag: 3. Oktober

3. Spieltag: 24. Oktober

4. Spieltag: 7. November

5. Spieltag: 28. November

6. Spieltag: 12. Dezember

UEFA Europa League Spieler der Saison

Im Rahmen der Auslosung wird der Spieler der Saison der UEFA Europa League 2018/19 bekannt gegeben. Olivier Giroud (FC Chelsea), Eden Hazard (FC Chelsea) und Luka Jović (Eintracht Frankfurt) stehen zur Wahl.



Wo und wann steigt das Endspiel?

Das Finale findet am 27. Mai 2020 im polnischen Danzig statt. Das 2011 eröffnete Stadion war während der UEFA EURO 2012 Gastgeber von vier Spielen (3 Gruppenspiele und ein Viertelfinale). Das Stadion ist die Heimat von Lechia Gdańsk, Teilnehmer der zweiten Qualifikationsrunde, und war auch schon mehrfach Gastgeber von Partien der polnischen Nationalmannschaft. Bei der Europameisterschaft 2012 fand die Viertelfinal-Partie zwischen Deutschland und Griechenland (4:2) in diesem Stadion statt.