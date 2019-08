Hamburg. Der 1. FC Nürnberg ist nach seinem Protest gegen die Spielwertung des Duells mit dem HSV (0:4) beim DFB in der Beweispflicht. Laut "Bild" hat der Zweitligist nun einen Kronzeugen benannt, der im Fall Bakery Jatta aussagen soll.

Im Fall Bakéry Jatta ist mit einer Entscheidung des zuständigen Bezirksamts Hamburg-Mitte nicht so schnell zu rechnen. "Gewisse Dinge brauchen ihre Zeit", sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch auf Anfrage. Die Angelegenheit werde aber so zügig wie möglich bearbeitet. Nähere Angaben machte sie nicht: "Zum Ablauf und Inhalt eines laufenden Verfahrens können wir uns nicht öffentlich äußern." Jattas Anwalt Thomas Bliwier hatte dem Bezirksamt am Dienstag eine Stellungnahme zukommen lassen, um Zweifel an der Identität des Fußball-Profis von Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV zu beseitigen. "Natürlich weisen wir die Vorwürfe mit aller Entschiedenheit zurück", hatte Bliwier gesagt.

Drei Teams legten vorsorglich Protest ein

Bislang legten der 1. FC Nürnberg (0:4), der VfL Bochum (0:1) und der Karlsruher SC (2:4) Einspruch gegen die Spielwertung ihrer jeweiligen Partien gegen den Hamburger SV ein. Hintergrund: Die "Sportbild" hatte vor einigen Wochen berichtet, dass HSV-Profi Bakéry Jatta eine falsche Identität besitzen, eigentlich Bakary Daffeh heißen und zweieinhalb Jahre älter sein könnte.

Die Vereine sind nach ihren Protesten nun gegenüber dem DFB in der Beweispflicht. Laut "Bild" sind die Nürnberger dahingehend aktiv geworden und wollen dem Verband Belege für die möglicherweise falsche Identität Jattas liefern. Demnach hat der "Club" einen Kronzeugen ausfindig gemacht.



Hierbei soll es sich um Seydou Sané handeln, seines Zeichens Präsident des senegalesischen Erstligisten Casa Sports, heißt es in dem Bericht. Sané soll angeblich beweisen können, dass es sich bei Jatta um seinen ehemaligen Spieler Bakary Daffeh handelt. Nach "Sport-Bild"-Informationen wurde Sané offiziell vom Sportgericht als Zeuge vorgeladen. Sané hat sein Erscheinen bereits zugesichert. Die Verhandlung in Frankfurt/Main soll am Montag, 9. September stattfinden.

Richtungsweisende Entscheidung

Die Einsprüche des VfL Bochum und des Karlsruher SC werden unabhängig davon separat verhandelt. Allerdings dürfte die Entscheidung über den Nürnberger Protest richtungsweisend für die weiteren Verhandlungen bezüglich der Causa Jatta sein.

Jatta bekommt Rückendeckung von Osnabrück-Coach Thouine

Kritik an den Einsprüchen der drei Clubs, die allesamt gegen den HSV verloren hatten, äußerte Trainer Daniel Thioune vom Ligarivalen VfL Osnabrück. Zwar kenne er die sportjuristischen Argumente, aber für ihn gehe es in der Angelegenheit um ethische Werte, sagte Thioune unserer Redaktion. "Wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen." Außerdem gebe es nicht den Ansatz eines Beweises, dass Bakéry Jatta nicht Bakéry Jatta sei. "Und zum Zweiten müssen wir uns doch wohl fragen, was wir ihm überhaupt vorwerfen wollen, wenn an der Geschichte irgendetwas dran wäre."

Hannover 96 denkt über Einspruch nach

Am kommenden Sonntag empfängt der Hamburger SV im Volksparkstadion Hannover 96. Wenn es nach dem 96-Boss Martin Kind geht, werden die Hannoveraner keinen Einspruch einlegen: "Wenn man die menschliche Seite betrachtet und an den Spieler denkt, sollten wir eigentlich keinen Protest einlegen", so der Profiboss gegenüber der "Mopo". Die endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. "Wir sind noch in der Diskussion und werden die formal-juristische Seite wohlwollend prüfen. Wir haben auf mehreren Ebenen zum HSV ein gutes Verhältnis. Auch das wird in unseren Überlegungen eine Rolle spielen", sagte Kind gegenüber den "Sportbuzzer".

