Monte Carlo. Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase steht am Donnerstag an: Wie setzen sich die Lostöpfe zusammen, auf wen könnten die deutschen Teams treffen und wie sind die Termine angesetzt? Alles Wissenswerte im Überblick.

Es geht wieder los: Die Jagd auf den Champions-League-Pokal ist eröffnet. Am Donnerstagabend, 29. August, ab 18 Uhr, wird im Grimaldi Forum von Monte Carlo die Gruppenphase der Königsklasse ausgelost. Mit dabei sind dann auch die vier deutschen Vertreter Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen. Als Titelverteidiger geht der FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp ins Rennen. Das Endspiel findet im kommenden Jahr am 30. Mai 2020 im Istanbuler Atatürk-Stadion statt.

Am Mittwochabend werden in den Playoffs die letzten drei Teams für die Gruppenphase gesucht. In den Rückspielen trifft Ajax Amsterdam auf Apoel Nikosia, FC Brügge gegen Linzer ASK und Slavia Prag gegen CFR Cluj.

Nach dem schwachen Abschneiden der deutschen Teams in der vergangenen Saison hat Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge die Clubs in die Pflicht genommen. "Die Bundesliga muss sich anstrengen in diesem Jahr. Wir müssen wieder unsere Muskeln spielen lassen. Es geht auch um Starterplätze, auch da müssen wir aufpassen, dass wir keinen Platz verlieren, das wäre fatal." Auch Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke möchte mit den Schwarz-Gelben dieses Mal besser abschneiden. "Es gibt immer verschiedene Phasen. In diesem Jahr ist es gut für die Engländer gelaufen. Mal sehen, wie es weiter geht. Ich glaube, dass der deutsche Fußball sich nicht verstecken muss."

Bayern München (Aus gegen Liverpool) und Borussia Dortmund (Aus gegen Tottenham) scheiterten vergangene Spielzeit bereits im Achtelfinale an den beiden späteren Finalisten und auch der FC Schalke hatte in der ersten K.O.-Runde gegen Manchester City keine Chance. Die TSG Hoffenheim war bei ihrer Premiere bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Bayern im Topf der besten acht Teams

Die Bayern sind als Deutscher Meister automatisch im Topf der besten acht Teams gesetzt. Borussia Dortmund ist von der UEFA in Topf zwei, Bayer Leverkusen in Topf drei und RB Leipzig in Topf vier eingeordnet. Besonders für Leipzig könnte es besonders schwer werden, ins Achtelfinale einzuziehen. Es droht eine Gruppe mit Liverpool, Real Madrid und Inter Mailand. Auch für die Leverkusener ist eine "Horror-Konstellation" mit Manchester City, Atletico Madrid und Atalanta Bergamo denkbar.

Champions-League-Gruppenphase Die vier Lostöpfe Topf 1: FC Liverpool, FC Chelsea, FC Barcelona, Manchester City, Juventus Turin, FC BAYERN MÜNCHEN, Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg Topf 2: Real Madrid, Atlético Madrid, BORUSSIA DORTMUND, SSC Neapel, Schachtjor Donezk, Tottenham Hotspur, Benfica Lissabon sowie Ajax Amsterdam* oder Olympique Lyon Topf 3: BAYER LEVERKUSEN, Red Bull Salzburg, Olympiakos Piräus, FC Valencia, Inter Mailand, Dinamo Zagreb sowie zwei Teams von: Olympique Lyon, FC Brügge*, Lokomotive Moskau, APOEL Nikosia* Topf 4: KRC Genk, Galatasaray Istanbul, RB LEIPZIG, Roter Stern Belgrad, Atalanta Bergamo, OSC Lille sowie zwei Teams von: Lokomotive Moskau, APOEL Nikosia*, Slavia Prag*, ASK Linz*, CFR Cluj* * noch in den Playoffs/nur bei Qualifikation für Gruppenphase

Uefa zeichnet beste Spieler aus

In der für die Startplätze relevanten Fünfjahreswertung konnte die Bundesliga als Vierter trotz der schlechten Bilanz ihren Vorsprung vor dem Fünften Frankreich ausbauen und den Rückstand auf den Dritten Italien verkürzen. Die ersten vier Ligen (derzeit England, Spanien, Italien, Deutschland) haben vier Startplätze in der Champions League sicher.

Im Verlauf der Zeremonie in Monte Carlo werden folgende Auszeichnungen vergeben:

UEFA Spieler des Jahres

UEFA Spielerin des Jahres

Torhüter der UEFA-Champions-League-Saison 2018/19

Verteidiger der UEFA-Champions-League-Saison 2018/19

Mittelfeldspieler der UEFA-Champions-League-Saison 2018/19

Stürmer der UEFA-Champions-League-Saison 2018/19

Welche Auflagen gibt es bei der Auslosung?



Wie gewohnt werden die acht Vierergruppen aus je einem Team der vier Töpfe zusammengestellt. Dabei können Mannschaften aus demselben Verband nicht aufeinandertreffen, außerdem sind nach einer Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees Duelle zwischen Klubs aus Russland und der Ukraine ausgeschlossen.

Wann findet die Gruppenphase statt?

Die Gruppenphase beginnt am 17./18. September und endet am 10./11. Dezember. Noch vor Weihnachten, nämlich am 16. Dezember, lost die UEFA die Achtelfinalpaarungen aus, die dann zwischen 18. Februar und 18. März ausgetragen werden. Das Finale steigt am 30. Mai im Istanbuler Atatürk Olympia Stadion.

17./18. September: 1. Spieltag

1./2. Oktober: 2. Spieltag

22./23. Oktober: 3. Spieltag

5./6. November: 4. Spieltag

26./27. November: 5. Spieltag

10./11. Dezember: 6. Spieltag

Wer überträgt die Spiele im TV und Livestream

Schon seit der Saison 2018/19 teilt sich der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte der Champions League mit Streamingdienst DAZN. 34 Einzelspiele und sämtliche Konferenzen gibt es kommende Saison bei Sky und 104 der insgesamt 125 Spiele bei DAZN. Sollte es ein deutscher Verein ins große Finale schaffen, sieht der Rundfunkvertrag vor, dass das Endspiel außerdem auch im Free-TV zu sehen sein muss. Auch wenn Sky weniger Spiele überträgt, handelt es sich dabei oft um die Sahnestücke, wie die Rückspiele der KO-Phase und viele Partien deutscher Mannschaften.

Für die Fans fast genauso spannend wie die Gruppengegner ihrer Mannschaft: Wo läuft welches Spiel? Die Aufteilung wird ähnlich wie im Vorjahr sein. Sky zeigt insgesamt 34 Spiele live und in voller Länge (den Rest in der Konferenz), DAZN hat 104 Live-Spiele im Angebot. Der Großteil der Gruppenspiele wird also in voller Länge nur bei DAZN zu sehen sein. Sky zeigt in der Gruppenphase an jedem Abend ein deutsches Einzelspiel live. Wie die Spiele im Detail aufgeteilt werden, teilen Sky und DAZN am Freitag nach der Auslosung mit.

