Bochum/Aue. Schon früh in der Saison stellen sich zwei Zweitliga-Vereine neu auf und beurlauben ihre Trainer – aus sehr unterschiedlichen Gründen.

Die Saison in der 2. Bundesliga ist erst vier Spieltage alt und dennoch musste schon zwei Trainer das Handtuch werfen und wurden von ihren jeweiligen Teams beurlaubt. Aue-Trainer Daniel Meyer wurde schon vor dem 4. Spieltag bis auf Weiteres freigestellt, Robin Dutt beim VfL Bochum hatte sich selbst mit seinen Aussagen rund um das Heim-3:3 gegen Wehen Wiesbaden in eine schwierige Lage manövriert.

Robin Dutt stellte sich selbst in Frage

Der VfL Bochum liegt nach vier Spielen und nur zwei Punkten hinter den Erwartungen zurück. Obwohl sein Team am Samstag nach einem 0:3-Rückstand gegen Wehen Wiesbaden noch ein 3:3 erkämpfte, hatte Trainer Robin Dutt sich anschließend selbst infrage gestellt und ein Gespräch mit Sportvorstand Sebastian Schindzielorz angekündigt. Dies fand bereits am Sonntag stand. Nach weiteren Gesprächen folgte am Montag die Trennung.

Etwas anders ist die Lage bei Erzgebirge Aue. Die Sachsen stehen in der Tabelle auf einem sehr guten fünften Rang mit sieben Punkten. Die Trennung zwischen Meyer und dem Club kam überraschend. "Unter Beachtung der gegenwärtigen Situation waren sich alle Beteiligten einig, keine weiteren Details darüber öffentlich zu machen. Alle derzeit in diversen Medien hierzu veröffentlichten Spekulationen weist der FC Erzgebirge Aue entschieden zurück", erklärte der Vorstand des Vereins in einer Mitteilung in der vergangenen Woche. Laut Club seien die Gründe "intern zwischen allen beteiligten Seiten besprochen und schließlich die Entscheidungen auch gemeinsam so getroffen worden".

Der 39 Jahre alte Daniel Meyer, der mit seiner Familie in Strausberg bei Berlin lebt, hatte den Club seit Beginn der vorigen Saison trainiert. Dabei führte er sein Team im ersten Jahr mit 40 Punkten als Tabellen-14. vorzeitig zum Klassenverbleib.

Anfang August hatte der Fußball-Lehrer eine gut einwöchige Auszeit wegen eines Todesfalls in der Familie genommen. Nach dem Schicksalsschlag hatten zunächst sein jüngerer Bruder André und Marc Hensel das Training übernommen.

Dirk Schuster wird neuer Trainer in Aue

Dirk Schuster soll am Montagnachmittag offiziell vorgestellt werden. Der Club lud für 15.30 Uhr zu einer Pressekonferenz ein. Der 51 Jahre alte Schuster hatte bis zu seiner Freistellung im Februar den Ligakonkurrenten SV Darmstadt 98 trainiert. Mit den Hessen schaffte er zwischen 2013 und 2015 den direkten Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga und hatte sich dadurch deutschlandweit einen Namen gemacht. 2016 wurde der gebürtige Karl-Marx-Städter sogar zum "Trainer des Jahres" gewählt. Das erste Mal wird Schuster am Sonntag im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel auf der Auer Trainerbank Platz nehmen.