München/Paderborn. Historisches ereignete sich in der Bundesliga in Paderborn, Augsburg und auf Schalke. Die Lehren des 2. Spieltages.

Gleich fünf Teams haben mit dem 2. Bundesliga-Spieltag die maximale Punkteausbeute geholt. Vier Vereine hingegen sind noch punktlos. Spieler des Spieltages war zweifelsohne Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, der gegen den FC Schalke für den Rekordmeister einen Dreierpack erzielte. Historisches passierte ebenfalls an Spieltag Nummer zwei: Paderborns Steffen Baumgart sah die erste Gelbe Karte der Bundesliga-Geschichte für einen Trainer und Union Berlin holte beim 1:1 in Augsburg seinen ersten Punkt überhaupt in Liga eins.

Freiburg überraschend auf Platz zwei



Beim Blick auf die Tabelle stehen Mannschaften auf den ersten fünf Plätzen, die man dort erwarten dürfte. Nur der SC Freiburg fällt dabei etwas aus dem Rahmen. Die Breisgauer rangieren mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 6:1 auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund, der ein noch besseres Torverhältnis aufweisen kann. Für den SC Freiburg ist es der beste Saisonstart in 19 Jahren in der Bundesliga. Für SCF-Trainer Streich sind das aber nur die ersten sechs Punkte auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt. Neben Dortmund und Freiburg haben auch RB Leipzig, der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen die maximale Punkteausbeute nach dem 2. Spieltag.

Dreierpacker Lewandowski – nur einer ist noch besser



Wenn Robert Lewandowski so weitermachen würde, dann würde sogar der historische Torrekord von Gerd Müller fallen. Die Bayern-Ikone erzielte mal in einer Saison 40 Tore, absoluter Bundesliga-Rekord. Auf dem Weg zu einer Vereinslegende ist der Pole Lewandowski auch schon. Nach seinem Doppelpack gegen Hertha am ersten Spieltag legte er im Auswärtsspiel in Gelsenkirchen einen Dreierpack nach. Lewandowski schoss bislang alle Tore für die Bayern in dieser Saison. Gegen seinen Lieblingsgegner Schalke 04 traf Lewandowski aus allen Lagen: Per Elfmeter, per direktem Freistoß und aus dem Spiel heraus. Der Pole befindet sich in unglaublicher Frühform und heimste auch ein Lob von Neuzugang Philippe Coutinho ein: "Er ist eine Legende. Ich bin erst drei, vier Tage hier, aber ich habe seine Qualität schon im Training gesehen."

Paderborn-Trainer schreibt Bundesliga-Geschichte



Steffen Baumgart vom SC Paderborn hat als Trainer nur anderthalb Spiele gebraucht, um in der Fußball-Bundesliga Geschichte zu schreiben. Bei der 1:3-Niederlage gegen den SC Freiburg sah er am Samstag als erster Chefcoach bei einem Spiel der höchsten deutschen Spielklasse die Gelbe Karte. Aus Protest gegen eine Entscheidung von Schiedsrichter Tobias Welz hatte Baumgart in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wütend seine Mütze weggeworfen.

"Wir wollen mit Emotionen da sein, und so werden die Emotionen weggenommen", sagte der 47-Jährige in einem Sky-Interview. "Langsam werden wir schwachsinnig. Wenn man von uns draußen erwartet, dass wir ruhig sind, dann werde ich öfter eine Gelbe Karte bekommen."

Seit dieser Saison können in der Bundesliga auch Trainer verwarnt werden. Vier Gelbe Karten ziehen automatisch eine Sperre von einem Spiel nach sich. Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf sah am Samstag bei der 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen ebenfalls wegen Reklamierens eine Gelbe Karte. Genauso wie Baumgart hielt er diese Verwarnung zwar für regelkonform, beschwerte sich aber später in einem ZDF-Interview über die Einführung dieser Regelung als solcher.

Zahlen und Fakten zum 2. Bundesliga-Spieltag Zahlenspiele des 2. Spieltages 1 - Sebastian Andersson sorgte er für den ersten Torjubel der Berliner in der Bundesliga, nutzte dabei seinen ersten Torschuss der Partie. 5 - Erstmals erzielte Robert Lewandowski an den ersten beiden Spieltagen einer Bundesliga-Saison fünf Treffer; mehr Tore nach zwei Runden hatte erst einmal ein Spieler auf dem Konto und natürlich war dies Gerd Müller (sechs in der Spielzeit 1977/78). 18 - Ohne Gegentreffer steht diese Saison keine Mannschaft mehr da, alle 18 Teams wurden mindestens einmal überwunden. 19 - Erstmals seit 19 Jahren spielte Freiburg an den ersten beiden Spieltagen einer Bundesliga-Saison mit der gleichen Startelf. 2000/01 folgte einem Heimsieg (4:0 gegen Stuttgart) ein Auswärtsremis (1:1 in Unterhaching). 35,6 - Mit 35,6 Jahren feierte Stephan Lichtsteiner sein Bundesliga-Debüt und stieg damit gleich zum ältesten Feldspieler in der FCA-Bundesliga-Historie auf (zuvor Daniel Baier). Quelle: Bundesliga.de

Union Berlin holt ersten Punkt in der Bundesliga-Geschichte



Von der 0:4-Niederlage gegen RB Leipzig zum Auftakt in die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte hat sich der 1. FC Union Berlin offensichtlich erholt. Am zweiten Spieltag holte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer in einer umkämpften Partie beim FC Augsburg ein 1:1-Unentschieden.

Die von der Bank kommenden Sebastian Polter und Sebastian Andersson machten rund zehn Minuten vor dem regulären Spiel-Ende mit einer klasse Aktion den Ausgleich perfekt (80.). "Über 90 Minuten haben sie vieles richtiggemacht. Wir waren von Beginn an im Spiel, hatten Zugriff, hatten in einigen Phasen auch eine gewisse Kontrolle", sagte Trainer Fischer. Und der 53-Jährige schloss an: "Das gab uns das Selbstvertrauen, das man auch braucht, wenn man Punkte mitnehmen will." Selbstvertrauen brauchen die Berliner auch für das nächste Spiel dann gastiert am kommenden Samstag Tabellenführer Borussia Dortmund an der Alten Försterei.



