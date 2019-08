München/Osnabrück. Dennis Aogo ist am Sonntag beim Sport1-Doppelpass aufgetreten. Dabei hat der derzeit vereinslose Fußball-Profi verraten, dass er sich beim "Höhentraining" in Osnabrück fit gehalten hat.

Thomas Helmer begrüßte am Sonntag beim Sport1-Doppelpass unter anderem den vereinslosen Fußball-Profi Dennis Aogo. Der früherer Nationalspieler, dessen Vertrag beim VfB Stuttgart nicht verlängert wurde, berichtete darüber, wie er sich fit hält, während er auf ein neues Job-Angebot wartet. Zu seinem Fitnessprogramm gehört auch ein "Höhentraining" in Osnabrück. Was steckt dahinter?

So trainierte Aogo in Osnabrück

Osnabrück liegt 63 Meter über dem Meeresspiegel. Wie soll da ein Höhentraining stattfinden? Beim Sport1-Doppelpass sagte er, wie das funktioniert. "Es gibt in Osnabrück ein Einkaufszentrum, das eine Höhenkammer hat." Gemeint ist das L+T-Kaufhaus, das demnach nicht nur mit seiner "Hasewelle" punktet, sondern im "City Gym" auch ein Höhentrainingsstudio beherbergt. (Weiterlesen: Surfen in Osnabrück: Wie ist die stehende Welle im L&T-Sporthaus?)

In dem speziellen Raum wird mit der sogenannten "Lowoxygen“-Technik Höhenluft wie auf 2700 Metern simuliert. "Die Belastung ist extrem“, sagte Aogo gegenüber der "Bild"-Zeitung. Zwei Stunden täglich habe er dort geschuftet. Kraftübungen, Laufband und Stretching stehen auf dem Plan. Vor allem die Ausdauer solle dadurch verbessert werden. Zuvor hatte der Ex-Nationalspieler schon eine Woche auf Ibiza an seiner Athletik gearbeitet.



Für seinen Auftritt im Doppelpass bekam Aogo übrigens viel Lob von den Zuschauern. Er sprach in der Sendung auch über seine Situation als vereinsloser Fußballer.



Sollte es mit einem neuen Profi-Vertrag nicht klappen, hat sich Aogo mit seinem Auftritt im Doppelpass bei vielen Fans als neuer TV-Experte empfohlen.