Hamburg. Nach vier Minuten Pressekonferenz war der Fußball bereits Nebensache: Denn wenn Dieter Hecking zu Bakery Jatta befragt wird, geht es nicht um dessen Qualitäten als Flügelstürmer. Dabei wird immer mehr deutlich, dass der "Fall Bakery Jatta" am Ende kein Fall für den gambischen Flüchtling sein werde. Erstmals kritisierte der HSV-Trainer am Freitag die Geschehnisse um seinen jungen Spieler deutlich.

In Karlsruhe wird der HSV am Sonntag (13.30 Uhr) vermutlich mit der Elf auflaufen, die letzte Woche gegen Bochum siegreich war (1:0) – also auch mit Bakery Jatta. Für den HSV-Trainer geht es in diesem Fall nicht nur um Fußball: „Was wir hier erleben müssen, wird unserer Gesellschaft nicht gerecht“, beklagt Hecking. Ein „Sport Bild“-Bericht hatte vor zwei Wochen Zweifel an Jattas Identität aufgeworfen: Jatta könne demnach in Wahrheit Bakary Daffeh heißen und zweieinhalb Jahre älter sein als offiziell angegeben. Als Quelle für diese Vermutung wurden zwei gambische Trainer genannt. Beweise für diese These gibt es bisher aber nicht.

Über Bothel und Bremen zum HSV

Jatta wuchs nach eigenen Aussagen ohne Eltern in Gambia auf und kam im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 durch die Wüste über das Mittelmeer und Italien in eine Jugendhilfe- und Bildungseinrichtung ins niedersächsische Bothel. Weil er gut kicken konnte, absolvierte er bei Werder Bremen in der A-Jugend ein Probetraining. Einen angebotenen Vorvertrag lehnte er ab, weil ihm nur ein festes Arbeitsverhältnis einen Aufenthalt mit dem Beginn der Volljährigkeit gesichert hätte. Anfang Januar 2016 absolvierte Jatta ein Probetraining beim HSV, der damalige Trainer Bruno Labbadia befand ihn für gut. Da eine Erstregistrierung eines minderjährigen Spielers, der nicht Staatsbürger des Landes ist, erst ab der Volljährigkeit möglich ist, trainierte Jatta beim Oberligisten Bremer SV und ging tagsüber zur Schule, um Deutsch zu lernen.

Debüt 2017, Stammplatz seit fast einem Jahr

Sein Glück schien perfekt mit dem Profivertrag eine Woche nach seinem 18. Geburtstag im Juni 2016. Sein Bundesligadebüt gab er im Frühjahr 2017. Einen Stammplatz beim HSV hat er seit fast einem Jahr.

In der Winterpause verlängerte Jatta seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2024, wodurch sich auch sein Aufenthaltstitel in Deutschland entsprechend verlängerte. Einen Asylantrag hat er nie gestellt. Der Kontrollausschuss des DFB hatte Jatta in dieser Woche zur Anhörung geladen. Das zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte prüft den Fall ebenfalls. Offiziell sind alle Papiere Jattas gültig: Pass, Aufenthaltsgenehmigung, Spielberechtigung.



Für den HSV gibt es keinen Grund zu zweifeln



„Für Baka ist es eine unsägliche Situation", sagte Dieter Hecking bei der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag. „Wenn man so etwas über sich lesen muss, dass etwas angezweifelt wird, ohne nachhaltige Beweise zu liefern, dann ist das sehr schwer zu verarbeiten.“ Es gebe für den HSV nach wie vor kein Indiz, das an der Identität des Gambiers und seiner Aufenthaltsgenehmigung zweifeln lasse. Der HSV hat sich bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) rückversichert: Danach könne ein Spieler eingesetzt werden, wenn er behördlich gültige Papiere habe. Auch der DFB schreibt zum Umgang mit Flüchtlingen: „Für Vereine besteht kein Grund behördliche Dokumente in Zweifel zu ziehen oder die dortigen Angaben selbst zu überprüfen. Dies gilt auch, wenn in den Dokumenten vermerkt sein sollte, dass die dort festgehaltenen Daten auf eigene Angaben des Inhabers zurückgehen.“

Hecking: Wollen doch Integration vorleben



Dennoch hat nach dem 1. FC Nürnberg auch der VfL Bochum wegen der angeblich ungeklärten Situation um Jatta Einspruch gegen die Wertung des Spiels gegen den HSV eingelegt. Auch der KSC kündigte diesen Schritt im Falle einer Niederlage an. „Nein“, sagt Dieter Hecking zu der Frage, ob ihn diese Drohung irgendwie beeinflussen werde. „Es ist schade, dass eine Einzelperson, die im öffentlichen Leben steht, diesen Prozess durchlaufen muss“, so der HSV-Trainer. Bakery habe sich vorbildlich integriert. Selbst wenn irgendwas an seiner Geschichte nicht stimme, was er nicht glaube, „wüsste ich gar nicht, welches Strafmaß wir anwenden sollten“. Hecking: „Wir wollen doch Integration vorleben und ein Land sein, in dem Ausländer willkommen sind.“