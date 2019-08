Leeds. Beim Fußball mitzufiebern, ist eine emotionale Angelegenheit. Eine Studie aus England belegt nun, dass Fußball gucken sogar gesund ist. Unter bestimmten Voraussetzungen.

Für viele Fans ist Fußball eine ernste Angelegenheit und mehr als nur die schönste Nebensache der Welt. Mit seinem Verein mitzufiebern, ist für viele Anhänger sehr emotional und nervenaufreibend. Herzrasen, ein mulmiges Gefühl in der Magengrube, wenn das Spiel gerade nicht so läuft. Oder Fingernägel kauen, wenn nur noch wenige Minuten zu spielen sind und der eigene Club die knappe Führung noch irgendwie über die Zeit bringen muss – welcher Fan kennt das nicht? Eine neue Studie aus England belegt nun, dass Fußball-Fans sich keine Sorgen um ihre Gesundheit machen müssen. Im Gegenteil: Denn das Mitleiden vor dem TV-Gerät kann sogar gesund sein. Unter bestimmten Voraussetzungen.

Studie mit 25 Leeds-United-Fans

Ein Team der Universität Leeds fand jetzt heraus: Fußballkonsum unter emotionaler Anteilnahme am Spielgeschehen macht uns fit, psychisch wie körperlich. 90-minütiges Mitfiebern, so Studienleiterin Dr. Andrea Utley, "trainiert das menschliche Herz wie eine moderate Wanderung". Der Puls von Utleys Probanden während eines Spiels lag durchschnittlich um 20 Schläge pro Minute über deren Ruhepuls. In kritischen Momenten einer Partie überschritt die Herzgeschwindigkeit das Normalmaß mitunter um 64 Prozent, stieg auf bis zu 130 Schläge pro Minute.

Das Experiment, an dem 25 Leeds United-Fans im Alter von 20 bis 60 Jahren teilnahmen, zeigte auf, dass die erhöhte Herzfrequenz zu "positivem Stress" führte.



Dr. Utley: "Unterstützung des Teams bringt psychologischen Schub"

"Es war klar, dass die Fans von dem Spiel begeistert waren und die Herzfrequenz während des Spiels auf ein ähnliches Niveau angehoben wurde wie bei einem flotten Spaziergang", sagte Dr. Andrea Utley. "Letztendlich führt die Unterstützung ihrer Mannschaft bei einem Fußballspiel zu einem moderaten Herz-Kreislauf-Training und abhängig vom Ergebnis des Spiels, zu einem psychologischen Schub oder einem Einbruch", fügte Utley an.

Im Verlauf von drei Spielen stieg die Herzfrequenz der Teilnehmer auf einen Höchstwert von 130 Schlägen pro Minute, 64 Prozent mehr als die durchschnittliche Grundrate. Ein Tor für Leeds United hatte drastischste Auswirkung auf die Fans und erhöhte die Herzfrequenz um durchschnittlich 27 Prozent, während ein Gegentor sie ebenfalls um 22 Prozent erhöhte.

Stadionbesuch emotionaler als TV-Erlebnis

Das Mitverfolgen von Spielen live im Stadion wirkte sich deutlicher auf die Teilnehmer aus. Die Herzfrequenz stieg um 11 Prozent höher, verglichen mit dem Schauen eines Spieles vor dem TV-Gerät in größerer Gruppe. Es wurde auch festgestellt, dass eine Senkung des Blutdrucks nach Siegen positive gesundheitliche Vorteile hat, die erhöhten Werte nach Niederlagen jedoch nicht.

Psychologisch hatten die Teilnehmer nach einem Sieg eine deutlich bessere Stimmung, obwohl diese gesteigerte Positivität nur 24 Stunden anhielt. Dies war kürzer als die gleichwertige negative Stimmung nach einem Verlust, der teilweise tagelang anhielt.



Playoff-Spiele von Leeds bei der Studie miteinbezogen

Unter den drei analysierten Spielen befanden sich beide Partien der dramatischen Playoff-Niederlage Leeds' gegen Derby. Während der 2:4-Niederlage im Rückspiel an der heimischen Elland Road erreichten die Herzfrequenzen der Fans ein ungesundes Niveau, obwohl der Blutdruck niemals gefährlich hoch war.

"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Supporten des eigenen Fußball-Teams so etwas ist wie ein moderates kardiovaskuläres Workout und – natürlich abhängig vom Ausgang des Spiels – für einen psychologischen Boost oder für ein Tief sorgen kann", so Studienleiterin Utley. Laut Utleys Erkenntnissen kann das Stimmungstief eines Fans schon nach einer einzelnen Niederlage "ziemlich ernsthaft" ausfallen. Einer ihrer 25 Probanden verglich dieses Gefühl gar mit jenem, "wenn ein Freund stirbt".