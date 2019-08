Frankfurt. In der 75. Minute des Spiels Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim (1:0) musste sich SGE-Verteidiger Martin Hinteregger wegen Schmerzen im Bein behandeln lassen. Nach der Einnahme einer Tablette lief der Österreicher fortan offenbar beschwerdefrei. Nun überprüft die Nada den Vorgang.

Die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) prüft die Tabletteneinnahme von Fußball-Profi Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt im Bundesligaspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. "Die Nada hat die Szene am vergangenen Spieltag wahrgenommen und prüft den Sachverhalt nun", teilte die Bonner Agentur am Dienstag auf Anfrage zu einem entsprechen Bericht der "Süddeutschen Zeitung" mit. "Dazu haben wir Kontakt zum DFB und dem entsprechenden Verein aufgenommen." Bis zum Abschluss der Prüfung werde die Nada keine weitere Auskunft geben.

"Hochkonzentrierte Kohlenhydrattablette"

Der 26 Jahre alte Innenverteidiger und Torschütze beim 1:0-Sieg der Frankfurter am Sonntag hatte eine Viertelstunde vor Spielende einen Wadenkrampf erlitten, spielte schließlich aber weiter. Bevor Hinteregger auf das Spielfeld zurückkehrte, drückte ihm ein Betreuer eine Tablette in die Hand, die er einnahm. Auf Anfrage der "Süddeutschen Zeitung" teilte die Eintracht mit, dass Hinteregger keinerlei Schmerzmittel eingenommen habe. Vielmehr habe er nach seinem Krampf eine "hochkonzentrierte Kohlenhydrattablette" bekommen.

Dopingtest am Dienstag

"Das war kein Thema in der Kabine", sagte Hintereggers Teamkollege Sebastian Rode gegenüber der "Faz". Die Ärzte der Eintracht wüssten zudem, "was auf der Nada-Liste". Die Nada selbst sieht jedoch offenbar Handlungs- und Klärungsbedarf, weshalb sie laut "Bild" von Hinteregger am Dienstag nach dem Vormittagstraining einen Dopingtest einforderte.