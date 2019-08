View this post on Instagram

In eigener Sache: Wir steigen 2019/20 als Sponsoring-Partner beim @tsvwinsen ein. Beim aktuellen Trikot ohne Brustsponsor, dafür mit dem Claim "Love Winsen, hate racism", konnten wir nicht anders. ▶️ Winsen ab sofort mit FUMS-Ärmelflock. #ARMLEUCHTERTRUPPE ▶️ Mehr Infos dazu in der BIO 💥 ▶️ Kommentiere mit SHUP UP AND TAKE MY MONEY, wenn du Interesse an einem Trikot hast!

