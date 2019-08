Seit 2004 Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga - doch beim Start in die neue Saison fehlt der Spitzen-Referee aus Berlin. Foto: Witters/Tim Groothuis

Osnabrück . Ein vertrautes Gesicht fehlt beim Start der Fußball-Bundesliga: Manuel Gräfe, seit 2004 in über 250 Partien im Einsatz, hat den Fitnesstest des DFB noch nicht absolvieren können und darf deshalb bis zur Nachprüfung am 29. August nicht pfeifen. Im Interview mit NOZ Medien erklärt der langjährige FIFA-Referee die Hintergründe, übt Kritik am Leistungstest und verrät, woran die deutschen Spitzen-Schiedsrichter arbeiten müssen.