„Älterer Herr“ mit dem Händchen für Talente: Stefan Kuntz wünscht sich, dass alle seine Talente einen Weg gehen wie Jonathan Tah (Mitte) oder Mahmoud Dahoud (rechts). Foto: imago images/Ulmer

Osnabrück. Sieben Wochen nach dem knapp verlorenen Finale um die U21-Europameisterschaft in Italien wünscht sich Trainer Stefan Kuntz für seine Talente in der neuen Bundesliga-Saison möglichst viel Einsatzzeit. Der 56-Jährige Fußballlehrer beschreibt in diesem Interview, warum er als „älterer Herr mit Vergangenheit“ den Jungprofis gut tut und wie er mit ihnen umgeht: „Ich will Türen im Kopf aufmachen.“