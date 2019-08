Osnabrück. Insgesamt 240.000 Online-Bewertungen zu 55 deutschen Fußballstadien hat das Portal "testberichte.de" ausgewertet. Das unbeliebteste Stadion liegt im Süden von Deutschland.

Mit einem maximalen Zuschauerfassungsvermögen von 81.365 ist der Signal Iduna Park von Borussia Dortmund das größte Stadion Deutschlands. Laut eines Rankings von "testberichte.de" ist die Heimstätte des Vize-Meisters auch die bei den Fans beliebteste Fußballarena. Das Portal hat 240.000 Online-Bewertungen von allen 55 Stadien der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga ausgewertet. Mit 4,7 von möglichen fünf Sternen landet der Signal Iduna Park demnach bei 20.163 Bewertungen auf Platz eins.

"Die Zuschauer schätzen besonders die 'Gänsehautatmosphäre' dank der 'gelben Wand' sowie die Stadion-Tour, aber auch die Sauberkeit der sanitären Anlagen, das freundliche Personal und die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln", heißt es in der Studie. Mit ebenfalls 4,7 Sternen, aber deutlich weniger Bewertungen (bei gleicher Sterne-Anzahl ist die Zahl der Bewertungen für das Ranking ausschlaggebend), rangiert auf Platz zwei überraschend das Stadion an der Alten Försterei, in dem Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin beheimatet ist. Das Rund besteche in den Augen vieler Fans vor allem durch das "familiäre Ambiente", die "gute Akustik" sowie die "Nähe zum Spielfeld".



Bremer Brücker über dem Durchschnitt

Und wo findet sich die Spielstätte des Zweitliga-Aufsteigers VfL Osnabrück wieder? Das Stadion an der Bremer Brücke landet mit 4,4 Sternen und 1545 Bewertungen auf Rang 26 – dicht hinter dem Eintracht-Stadion von (Braunschweig) und vor dem Vonovia Ruhrstadion (Bochum). Übrigens: Der Durchschnitt aller Bewertungen liegt bei 4,34 Sternen.

Das Schlusslicht ist die Flyeralarm Arena der Würzburger Kickers. Das Stadion, das 13090 Fans Platz bietet, erhielt nur 3,8 Sterne bei 145 Bewertungen. Davor liegt die BRITA-Arena (951 Bewertungen) und das Preußenstadion (1061 Bewertungen) mit jeweils 3,9 Sternen.