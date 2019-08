Alle Ergebnisse, Aufreger und kuriosen Szenen rund um die erste Runde im DFB-Pokal lesen Sie in unserem Newsblog. Foto: imago images / Chai v.d. Laage

Hamburg. Es geht wieder los: Am Freitag beginnt die erste Runde im DFB-Pokal 2019/20. Vize-Meister Borussia Dortmund tritt gegen Uerdingen an, Gladbach muss sich in Sandhausen beweisen und Nürnberg in Ingolstadt. Wir berichten live über die Spiele, kuriose Szenen und die Aufreger des Spieltags.