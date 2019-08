London. In der höchsten englischen Spielklasse laufen in der aktuellen Saison gleich 15 deutsche Fußballer auf – allein sieben davon stehen in Diensten des Premier-League-Aufsteigers Norwich City.

Seit Freitagabend rollt in Englands Eliteliga wieder der Ball: In der für viele Fußball-Fans interessantesten und aufregendsten Spielklasse der Welt kämpfen auch in dieser Saison die beiden Topfavoriten Manchester City (Titelverteidiger) und der FC Liverpool (Vizemeister) um die Meisterschaft – dabei spielen im Rennen um Englands Fußballkrone auch Deutsche wieder eine große Rolle.

Das müssen Sie über den Saisonstart der Premier League wissen



Neben Liverpool-Coach Jürgen Klopp trainiert in dieser Saison noch ein zweiter deutscher Trainer eine Mannschaft im Oberhaus. Daniel Farke schaffte mit Norwich City den Aufstieg in die Premier League – und greift zur neuen Spielzeit gleich mit sieben Akteuren aus Deutschland an.

Auch interessant: Kurios: Englischer Amateurverein überrascht mit Wurst-Erbsen-Trikots

In London stehen insgesamt vier Deutsche bei zwei Teams in Lohn und Brot. Beim Topfavoriten Manchester City hat Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan am Freitag seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Wie es nach der schweren Verletzung von Leroy Sané weitergeht, ist noch ungewiss. Aktuell steht er aber noch bei den "Citizens" unter Vertrag.

Diese 15 deutschen Spielern stehen bei Premier-League-Teams unter Vertrag: