Liebe Leute ,ich möchte mich nach all’ der Berichterstattung auch nochmal selber mit ein paar Worten an euch richten! Bitte hört bis zu.. Hier der Text: Hallo zusammen... Sicher habt ihr alle mitbekommen was gestern und heute in den Medien über mich berichtet wurde und es ist mir wichtig einige Dinge hier klar- bzw. richtig zu stellen! Es ist korrekt, das es während des BVB-Vorbereitungspiels gegen Undine zu Aussagen gekommen, ist die so nicht in Ordnung waren. Es stimmt, das es gegen Ende des Spiels zu eine Parodie/Imitation der Stimme Adolf Hitlers meinerseits kam. Das war ein dummer Versuch witzig zu sein und völlig unangebracht! Ich bin leider auch nicht vor Fehlern gefeit! Dies war ein solcher, dafür entschuldige ich mich und habe unseren Zuhörern und insbesondere unserem Verein bereits direkt im Anschluss und vor den Schlagzeilen gesagt,dass ich komplett neben der Spur war und sich das nicht wiederholen wird!!! Jedoch !!!und das ist mir extrem wichtig!!! Habe ich mich mit keinem Wort fremdenfeindlich geäußert! Auch nicht in dieser unangebrachten Stimmen-Imitation. Ich niemanden rassistisch beleidigt oder betitelt!!! Das wurde von div. Medien anders dargestellt und ist absolut falsch!!! Ich trage weder fremdenfeindliches noch diskriminierendes Gedankengut in mir und distanziere mich klar davon! Auch Nobby ,den ich seit Jahren kenne,ist nicht im Ansatz fremdenfeindlich!!! Dass über meine Stimmen-Imitation berichtet wird ist verständlich, einige Texte konnte ich nachzuvollziehen, aber manche Schlagzeilen-Jägerei ist wirklich nicht in Ordnung! Aber davon muß sich jeder selbst sein Bild machen... Unterm Strich bleibt stehen: Ich habe mich deutlich im Ton vergriffen, versuche aus meinen Fehlern zu lernen und hoffe so ein Fehltritt passiert mir nicht wieder!!! Owo

A post shared by Patrick Owomoyela (@owomuck) on Aug 6, 2019 at 6:30am PDT