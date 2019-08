Hamburg. Wie die "Sport-Bild" berichtet, soll HSV-Spieler Bakery Jatta bei seiner Einreise nach Deutschland falsche Angaben gemacht haben.

In seiner aktuellen Ausgabe berichtet das Magazin "Sport-Bild", dass Bakery Jatta laut Recherchen unter falscher Identität in der Bundesliga spielt. Der Fußball-Profi des Hamburger SV kam 2015 aus Gambia nach Deutschland.

Laut der "Sport-Bild" häufen sich Indizien, dass Jatta in seiner Heimat in Wahrheit nicht Jatta sondern Daffeh mit Nachnamen heißt. Im Zuge seiner Einreise nach Deutschland soll er seinen Namen und auch sein Geburtstdatum geändert haben. Der HSV-Profi soll nicht am 6. Juni 1998, sondern am 6. November 1995 geboren sein.

Falsch Informationen könnten Auswirkungen auf Asylverfahren haben

Sollte sich Jatta tatsächlich älter gemacht haben, könnte das Auswirkungen auf sein Asylverfahren haben. Alleinreisende minderjährige Flüchtlinge erhalten in der Regel eine Duldung und dürfen im Land bleiben (§58 Abs. 1a Aufenthaltsgesetz). Auf Grund seines angegebenen Geburtsdatums war Jatta im Sommer 2015, als er in der Nähe von Bremen aufgenommen wurde, erst 17 Jahre alt. Mit 18 Jahren unterschrieb er seinen ersten Profivertrag beim HSV.

In früheren Berichterstattungen über Jatta wurde stets betont, dass er in seiner Heimat, bislang nur für einen einzigen Clubs gespielt hat. Auch diese Information soll falsch sein, wie die "Sport Bild" recherchiert hat. Ehemalige Trainer Jattas sollen das bestätigten haben.