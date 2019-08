Peking. Zwei Jahre lang war Ex-Bundesligatrainer Roger Schmidt beim chinesischen Verein Peking Guoan aktiv. Der 52-Jährige führte das Team zurück in die Erfolgsspur, dennoch wurde er nun überraschend entlassen. Die Fans feierten den Coach bei der Abreise frenetisch.

Eine solche Verabschiedung sieht man auch nicht alle Tage: Roger Schmidt, der in der Bundesliga Bayer Leverkusen trainiert hatte, wurde trotz Tabellenplatz zwei in der chinesischen Super League vom Verein Beijing Sinobo Guoan überraschend entlassen. Die Fans hätten den Deutschen offensichtlich gerne weiter als Coach ihres Vereins gesehen, wie nun ein Video zeigt:

Über 1000 Anhänger versammelten sich am Flughafen, um "ihren" Trainer mit Sprechchören und Gesängen zu verabschieden. Die Menschen baten um Autogramme und suchten seine Nähe, Schmidt wurde von der Masse förmlich bis zum Flugzeug begleitet. Der 52-Jährige zeigte sich tief berührt und weinte vor Rührung.

Nach drei Niederlagen in Folge hatte der Verein Schmidt vor die Tür gesetzt. Der Grund sei jedoch viel mehr, dass der Trainer sich nicht zu einer vorzeitigen Vertragsverlängerung durchringen konnte. "Wir danken Herrn Schmidt für seine harte Arbeit in den zwei Jahren und wünschen ihm beruflich und privat das Beste", heißt es in einer Mitteilung des Vereins.