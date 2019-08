Manchester. Weiter Rätsel um die Zukunft von Leroy Sané: Die jüngste Verletzung des 23-Jährigen könnte für eine Entscheidung ausschlaggebend sein.

In diesem Transfersommer bestimmt ein Thema die Schlagzeilen: Wechselt Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern München oder nicht? Viel Zeit bleibt nicht mehr, schließt das Transferfenster in England doch bereits am 9. August um 18 Uhr. Gegen einen Transfer könnte nun eine Verletzung des 23-Jährigen, die er sich am Sonntag im Spiel gegen den FC Liverpool zuzog, sprechen:

Es lief die neunte Minute im Community Shield, als Sané sich ohne Fremdeinwirkung in einem Sprint das rechte Knie verdrehte. Der deutsche Nationalspieler musste ausgewechselt werden. Wie schlimm ist die Verletzung? "Der erste Eindruck war nicht gut, aber auch nicht schlecht. Ich weiß es aber nicht, wir müssen abwarten", sagte Sanés Trainer Pep Guardiola.



"Er ist unser Spieler"

Apropos Guardiola: Der Trainer hatte mit der Aufstellung von Sané sowie seinen Aussagen vor dem Duell mit Liverpool überrascht: "Niemand hat gesagt, dass er gehen will. Er ist unser Spieler und wir wollen, dass er bleibt." Ein deutliches Signal an Bayern München?

Sollte sich der Wunschspieler der Bayern tatsächlich eine schlimmere Verletzung zugezogen haben, könnte ein Transfer ohnehin platzen. Der deutsche Rekordmeister sucht händeringend nach Spielern für die Außenbahnen. Mit Kingsley Coman und Serge Gnabry verfügt Bayern München über zwei internationale Klassespieler, für drei Wettbewerbe (Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League) suchen die FCB-Bosse jedoch weitere Spieler für den Kader – sowohl qualitativ als auch quantitativ. Der Kader ist mit 17 Feldspielern stark ausgedünnt, ein langfristig verletzter Angreifer hilft Trainer Niko Kovac da wenig.

Plan B?

Interessant wäre auch zu beobachten, welche Alternativen die Bayern auf dem Zettel haben, sollte der Sané-Wechsel scheitern. Ein Gerücht um Leon Bailey von Bayer Leverkusen dementierten die FCB-Bosse vehement, auch über einen Wechsel von Ousmane Dembélé (FC Barcelona) war zuletzt spekuliert worden.