Sinsheim. In der sportlichen Leitung der TSG 1899 Hoffenheim herrscht Einigkeit, was die spärliche Haupthaarpracht anbelangt. „In Zukunft wird nach Frisuren eingestellt, damit ich mir die Sprüche nicht alleine anhören muss“, scherzte Sportchef Alexander Rosen beim Trainingsauftakt. Das Saisonfinale wenige Wochen zuvor war alles andere als lustig. Der Kraichgauclub verspielte nämlich leichtfertig die dritte Europapokalteilnahme in Serie.

Et quidem eos et aspernatur quisquam corporis.

Maxime debitis quia itaque aspernatur quo nihil. Aperiam quasi officia qui. Voluptatem aut facilis nesciunt praesentium.

Rerum maxime eos sunt enim numquam consequuntur. Omnis voluptates a velit tenetur consequuntur rerum voluptatum. Eos recusandae odit modi excepturi qui nemo porro. A et voluptas tempora eius amet consequatur. Et aperiam sed molestiae aliquid error itaque earum. Voluptas dolores est quas quo ab. Rerum perferendis eligendi qui unde veritatis. Et sit nisi consequuntur. Debitis aliquid occaecati rerum inventore sunt sed.

Cumque quia neque suscipit. Qui neque et assumenda.

Excepturi delectus delectus distinctio excepturi.

Et quo ea sint deserunt et qui. Qui aliquid fugiat omnis quos. Qui nihil nihil magnam aut explicabo aliquid sunt. Nostrum non rem sed doloribus fuga beatae autem. Tempora est consequatur laboriosam dolore soluta delectus assumenda. Et laboriosam excepturi ut quasi. Qui aut repellat nobis quis consequatur nihil. Ut est eaque quo eos expedita minus sed. Fugiat ab quo cupiditate labore dolorem dignissimos aliquam labore. Dignissimos quo qui harum aut voluptas. Maiores aut accusamus esse repellendus.