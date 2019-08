London. Derzeit kursiert im Internet ein Video, das nicht nur Fußball-Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

In unterklassigen Fußballigen erscheint der Schiedsrichter schonmal verspätet. So auch passiert beim Freundschaftsspiel zwischen den englischen Teams Tiptree Engaine und den Stanway Rovers Reserves. Ein Ersatzschiedsrichter war zwar gefunden, allerdings fehlte eine Pfeife. Stattdessen griff man kurzerhand zu einer Mundharmonika:

Laut "footballparadise.com" fungierte der Vorsitzende des Tiptree Engaine, David Pomphrett, in den ersten fünf Minuten der Partie als Schiedsrichter, die Mundharmonika borgte er sich demnach von seinem Kind Alex aus. Mit jedem Foul und jeder weiteren Entscheidung hörten die Spieler und Fans also den typischen Klang einer Mundharmonika. "Es gab natürlich viele Lacher", berichtete Spencer Hume, der laut des Berichts als Reporter für die "Essex and Suffolk Border League" vor Ort war.

Lesen Sie auch: Schalke-Boss Clemens Tönnies sorgt für Rassismus-Eklat



Das Video, von dem nicht bekannt ist, wann es aufgenommen wurde, geht aktuell in den sozialen Netzwerken viral. Auf Twitter wurde es bereits 434 geteilt und 1400 Mal geliked. Übrigens: Nach fünf Minuten Spielzeit erschien ein Schiedsrichter und löste Pomphrett ab – mit Pfeife.