Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurt mischte die Europa League nicht nur sportlich in der vergangenen Saison auf. Die Fans faszinierten ganz Europa mit ihren Choreos und der Unterstützung für die eigenen Mannschaft. Auch nach dem Quali-Spiel am Donnerstagabend sorgten die Eintracht-Fans für Gänsehautmomente.

Der Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt erfüllte seine Pflichtaufgabe glanzlos am Donnerstagabend. Nach dem 2:1-Heimerfolg über den FC Flora Tallinn steht der Vorjahres-Halbfinalist in der nächsten Qualifikationsrunde zur Europa League. Wieder einmal spektakulär war die Atmosphäre in der Commerzbank-Arena, in der die Eintracht-Fans nach dem Abpfiff sogar den Underdog aus Tallinn feierten:

Die Esten gingen daraufhin in Richtung Fankurve der Frankfurter und bedankten sich für den aufmunternden Beifall. "Die Fans der Eintracht waren großartig. Wir sind in die Kurve gegangen, um uns zu bedanken, weil das für uns die beste Atmosphäre war, die wir je erlebt haben", sagte Tallinns Trainer Jürgen Henn. Tallinn-Spieler Henri Järvelaid ging sogar zu den Eintracht-Fans und schenkte ihnen sein Trikot:

Tatsächlich sind den Esten eine solche Atmosphäre eher fremd. In der heimischen A. Le Coq Arena passen gerade einmal 15.000 Zuschauer, in der aktuellen Saison kamen in zehn Heimspielen bislang insgesamt 6.838 Zuschauer.



Die Commerzbank-Arena war mit 48.000 Zuschauern ausverkauft am Donnerstagabend. Der nächste Gegner der Frankfurter heißt FC Vaduz. Bereits am 8. August empfangen die Lichtensteiner die Eintracht im heimischen Rheinpark Stadion, das rund 6441 Plätze umfasst.