München. Bayern München möchte Angreifer Leroy Sané verpflichten, das ist kein Geheimnis. Nun äußerte sich auch Trainer Niko Kovac zu den Transferbemühungen, und das gefiel Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gar nicht.

Karl-Heinz Rummenigge hat Niko Kovac für seinen öffentlich bekundeten Optimismus in der heißen Personalie Leroy Sané (Manchester City) gerügt. Nachdem sich der Trainer mit Blick auf einen möglichen Wechsel des Fußball-Nationalspielers zuversichtlich gezeigt hatte, forderte Vorstandschef Rummenigge am Dienstag Zurückhaltung mit öffentlichen Einschätzungen.

"Mir hat die Aussage nicht gefallen. Da mache ich keinen Hehl draus. Wir haben mit Manchester City ein sehr gutes Verhältnis, unser ehemaliger Trainer Pep Guardiola ist da Trainer", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München im ZDF. "Ich möchte daran erinnern, der Spieler ist noch bei Manchester City unter Vertrag." Der Kontrakt des 23-Jährigen läuft noch bis Ende Juni 2021.



Was war passiert? In einem Interview im ZDF hatte Kovac gesagt, dass er sehr zuversichtlich sei, "dass wir ihn bekommen können". Für diese Aussage entschuldigte sich der Trainer prompt am Dienstagabend im ZDF. "Ich bin ein bisschen zu offensiv geworden", sagte Kovac. "Er habe bereits mit City-Trainer Pep Guardiola telefoniert und "habe mich dafür entschuldigt, weil ich natürlich weiß, dass das ein Spieler von Manchester City ist".

Die Fachzeitung "AS" berichtete, dass sich Manchester City offenbar bereits auf einen Abgang Sanés vorbereitet. Demnach sei der englische Meister an Mikel Oyarzabal von Real Sociedad San Sebastián interessiert.