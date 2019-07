Düsseldorf. Die Erlöse der zweiten Fußball-Ligen in Deutschland und England sind höher als in vielen ersten Spielklassen in Europa. Die englische Championship liegt dabei noch deutlich vor der 2. Bundesliga, die erzielt aber mehr einen höheren Gesamtgewinn.

Nach einer Erhebung des Wirtschaftsunternehmens Deloitte konnte die englische Championship ihre Erlöse auf 846 Millionen Euro in der Saison 2017/18 steigern und liegt damit im Vergleich nur hinter den sogenannten „Big Five", den höchsten Fußballklassen in Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich. Die 2. Bundesliga generierte in dem Zeitraum 535 Millionen Euro und liegt damit zum Beispiel vor der niederländischen Eredivisie.

Fallschirmzahlungen in England

Allerdings besteht die englische zweite Liga aus 24 Teams, von denen die Absteiger aus der ersten Liga über drei Jahre hinweg sogenannte Fallschirmzahlungen erhalten, die das wirtschaftliche Risiko des Abstiegs mindern sollen. Auch die übrigen Clubs erhalten Solidaritätszahlungen von der Premier League. Zudem spielt die Zusammensetzung der Liga eine große Rolle. In der Saison 2017/18 musste die 2. Bundesliga durch Auf- und Abstiege größerer und kleinerer Clubs einen Rückgang der Zuschauerzahlen hinnehmen.

2. Bundesliga macht Gewinn

Dafür ist die zweithöchste Liga in Deutschland profitabler als die englische. Durch die hohe Personalaufwandquote, die in der Championship auf 106 Prozent gestiegen ist, wuchsen die operativen Verluste auf 408 Millionen Euro in der gesamten Liga. Die 2. Bundesliga hingegen verzeichnete einen Gesamtgewinn von 16 Millionen Euro.