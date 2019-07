Berlin. Die 32-jährige Hannoveranerin Stephanie Baczyk überzeugte als Kommentatorin bei der vergangenen Frauen-Fußball-WM.

Stephanie Baczyk ist die erste Frau im Kommentatoren-Team der "Sportschau" für die Fußball-Bundesliga. Die 32 Jahre alte Sportreporterin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) hat ihren ersten Einsatz für die ARD-Sendung im DFB-Pokal am zweiten August-Wochenende.

"Stephanie Baczyk hat ihren Sachverstand und ihr Können als Kommentatorin gerade erst bei der Frauenfußball-WM eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Jetzt kommt sie in der Bundesliga-Sportschau der ARD zum Zug, das ist eine gute Nachricht für alle Fußball-Fans", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky in einer Mitteilung.



"Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe", sagte die 32-Jährige am Sonntag.

Baczyk kommentierte auch schon bei der Frauen-EM und WM

Baczyk kommentierte bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft diverse internationale Begegnungen, darunter das Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Italien. In der Vorrunde begleitete sie zudem das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Südafrika (4:0) in Montpellier.

Für die ARD-Sportschau war Baczyk unter anderem auch schon bei der Frauen-EM 2017 und der Frauen-WM 2015 im Einsatz. Die gebürtige Hannoveranerin studierte Sozialwissenschaften in Köln und Kultur- und Medienmanagement in Hamburg, sie volontierte bei Antenne Niedersachsen in Bremen.