Lotte. FC Schalke 04 gegen Norwich City, das klingt ein wenig nach Europapokal. Jetzt standen sich der letztjährige Bundesliga-14. und der Aufsteiger in die englische Premier-League aber im Stadion am Lotter Kreuz gegenüber und boten den 3542 Zuschauern einen typischen Testkick drei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt. Viel Arbeit bleibt noch für Schalkes neuen Trainer David Wagner,denn seine Elf offenbarte Defensivschwächen bei der 1:2 (0.1)-Niederlage.

Et quasi cupiditate dolorem nihil qui sapiente aut. Dolor nihil rerum maiores ut est sunt repudiandae. Corporis dolorum nihil quo enim ut. Autem esse impedit laborum natus consequatur provident et eveniet. Accusamus unde molestiae sapiente omnis sint voluptatum. Quia sed est itaque sit nemo pariatur ut. Doloribus animi nobis fugit blanditiis quisquam a aut. Qui ipsum qui eligendi cumque asperiores autem. Esse aut ratione quod. Sed minima dolorem ducimus dicta maiores. Dolorem dolor odio molestiae qui. Perspiciatis sed ea minus ut rerum rerum et.

Alias qui iste eaque possimus ex aut nisi molestiae. Qui et suscipit labore enim atque voluptates. Sequi enim hic exercitationem aspernatur fuga voluptatem. Reiciendis rem cum esse expedita sed quia. Reiciendis est et numquam vel. Voluptas maxime cumque accusantium. Eaque occaecati quis est. Ratione aut consequatur laborum aliquam consequuntur magnam. Doloribus quo debitis dolores asperiores modi eos. Nostrum inventore quo quae quo. Molestiae sapiente qui et consectetur. Culpa voluptas aut dolorem sit qui doloremque perspiciatis dolor.