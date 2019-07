Hannover. Ein Foto, eine blamable WM, ein Rundumschlag: Die Affäre um Mesut Özil lässt den DFB noch immer nicht los. Nun hat der DFB-Vize Fehler des größten Fußballverbands der Welt eingestanden.

Ein Jahr nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft hat der DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg rückblickend Fehler des Deutschen Fußball-Bundes im Umgang mit dem Weltmeister von 2014 eingeräumt. Auf die Fragen, ob sich der DFB 2018 deutlicher zu den Fotos von Özil mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und später auch zu den rassistischen Anfeindungen gegen Özil in Deutschland hätte positionieren müssen, antwortete er mit "zweimal Ja!". Gehlenborg ist beim DFB zuständig für Sozial- und Gesellschaftspolitik.

Heikle und schwierige Situation

"Aber Personen, die in einer Verantwortung stehen, müssen manchmal schnelle Entscheidungen treffen, von denen man dann im Nachhinein weiß, dass es keine 'Volltreffer' waren", sagte Gehlenborg weiter.

Der Fall Özil kam über den DFB ohne jede Vorwarnung. Und im Nachhinein kann man auch jeden Kritiker fragen: Was hätten Sie denn in so einer Situation gemacht? Ich jedenfalls kenne keine Organisation und keinen Menschen, der mit dieser heiklen und durchaus schwierigen Situation komplett fehlerfrei umgegangen wäre. DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg

Arsenal-Profi Özil war nach dem blamablen WM-Aus in Russland aus der deutschen Auswahl zurückgetreten und fühlte sich vom Deutschen Fußball-Bund in der Affäre um seine Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan alleingelassen. Einige frühere Mitspieler wie Jérôme Boateng sprangen ihm zur Seite. "Wo waren die Mitspieler, die sich bei Mesut bedankt haben? Anscheinend haben viele sich nicht zu äußern getraut, weil sie gedacht haben, dass das bei den deutschen Fans nicht so gut ankommt", sagte Boateng. (Weiterlesen: Özil über Kritik an seiner Person: "Ich lache darüber")

Einen weiteren Höhepunkt der Affäre gab es dann Anfang Juni, als Özil seine Verlobte Amine Gülse heiratete. Bei der Hochzeit fungierte kein geringerer als der türkische Präsident Erdogan als Trauzeuge.