Berlin. Die Spiele der Bundesliga laufen in dieser Saison gleich auf mehreren Sendern. Auch Montagsspiele stehen wieder auf dem Plan.

Die Bundesliga-Saison 2019/2020 startet mit dem Eröffnungsspiel des Titelverteidigers Bayern München gegen Hertha BSC am 16. August. Anpfiff in der Allianz Arena ist, wie gewohnt, um 20.30 Uhr. Die neun Partien eines Spieltages werden wie auch schon in der vergangenen Saison am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag gespielt. Auch bleibt es dabei, dass in der neuen Saison wieder verschiedene Fernsehsender die Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga übertragen werden.

Topspiel am 1. Spieltag: Gladbach gegen Schalke

Am 1. Spieltag übertragen ZDF und Eurosport die Partie zwischen Bayern und Hertha am Freitagabend. Die fünf Spiele am Samstag um 15.30 Uhr laufen, wie gewohnt beim Pay-TV-Sender Sky exklusiv; genauso wie das Topspiel am Abend um 18.30 Uhr. Das erste Topspiel am ersten Spieltag bestreiten Borussia Mönchengladbach und Schalke 04. Eine Woche später heißt das Samstagabend-Spiel Schalke gegen Bayern München.

Eurosport überträgt alle 30 Freitagsspiele live

Auch die Sonntagspartien um 15.30 Uhr und 18 Uhr kann man nur auf Sky live verfolgen. Eurosport zeigt auch in der Saison 2019/20 wieder alle 30 Freitagsspiele der Bundesliga um 20:30 Uhr. Dazu fünf Spiele am Sonntag (13.30 Uhr), fünf am Montag (20.30 Uhr) sowie die Relegation zur Bundesliga und 2. Bundesliga exklusiv. Das ZDF überträgt neben dem Eröffnungsspieö zudem zwei weitere Freitagsspiele: Den Hinrundenabschluss am 17. Spieltag und die Rückrundeneröffnung am 18. Spieltag.

Highlightclips zeigt DAZN 40 Minuten nach Ende der Begegnungen, die Höhepunkte der Samstagsspiele zeigt wie gehabt die ARD Sportschau um 18.30 Uhr und später am Abend das ZDF Sportstudio.

2. Bundesliga nur live auf Sky

Die 2. Bundesliga startet in dieser Saison wieder drei Wochen früher als die Bundesliga. Der erste Spieltag steht schon an dem Wochenende 26. bis 29. Juli auf dem Programm. Am ersten Spieltag wird es veränderte Anstoßzeiten geben, um der 2. Bundesliga eine noch bessere TV-Präsenz zu ermöglichen. Das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga zwischen den beiden Absteigern VfB Stuttgart und Hannover wird deshalb um 20.30 Uhr angepfiffen. Am Samstag gibt es nur eine 13 Uhr-Partie, dafür aber zwei Spiele um 15.30 Uhr. Am Sonntag steht eine Partie um 13.30 Uhr und zwei um 15.30 Uhr auf dem Programm.

Ansonsten bleiben die Anstoßzeiten unverändert: Freitag, 18.30 Uhr; Samstag 13 Uhr; Sonntag 13.30 Uhr; Montag 20.30 Uhr. Sky überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga live. Höhepunkte gibt es im frei empfangbaren Sky Sports News HD-Sender, sowie aud DAZN, ARD, ZDF, Sport1 und Nitro.

Bundesliga: 1. Spieltag

Freitag, 16. August 2019:

Bayern München - Hertha BSC (20.30/ZDF/Eurosport)

Samstag, 17. August 2019:

Borussia Dortmund - FC Augsburg (15.30/Sky)

Bayer Leverkusen - SC Paderborn (15.30/Sky)

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln (15.30/Sky)

Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf (15.30/Sky)

SC Freiburg - FSV Mainz 05 (15.30/Sky)

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 (18.30/Sky)

Sonntag, 18. August 2019:

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim (15.30/Sky)

1. FC Union Berlin - RB Leipzig (18.00/Sky)

2. Bundesliga: 1. Spieltag

Freitag, 26. Juli 2019:

VfB Stuttgart - Hannover 96 (20.30/Sky)

Samstag, 27. Juli 2019:

Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg (13/Sky)

VfL Osnabrück - 1. FC Heidenheim (15.30/Sky)

Holstein Kiel - SV Sandhausen (15.30/Sky)

Sonntag, 28. Juli 2019:

Hamburger SV - SV Darmstadt (13.30/Sky)

SpVgg Greuther Fürth - Erzgebirge Aue (15.30/Sky)

Wehen Wiesbaden - Karlsruher SC (15.30/Sky)

Jahn Regensburg - VfL Bochum (15.30/Sky)

Montag, 29. Juli 2019:

Arminia Bielefeld - FC St. Pauli (20.30/Sky)





Bundesliga-Saison 2019/2020 Welche Spiele, von welchem Sender, wann übertragen werden Freitagsspiele (20.30 Uhr): Live-Übertragung: Eurosport. Alle Partien, die am Freitagabend angestoßen werden, zeigt der Sportsender über seinen Eurosport-Player. Das ZDF darf drei Freitagsspiele übertragen: Das Auftaktspiel der Hin- und Rückrunde sowie das Freitagspiel des letzten Hinrundenspieltags.

Highlights: DAZN; der Streaming-Dienst stellt ab 40 Minuten nach Ende der Spiele Videos mit den Highlights der jeweiligen Begegnungen bereit. Samstagsspiele (15.30 und 18.30 Uhr) Live-Übertragung: Sky; der Pay-TV-Sender zeigt alle Samstagsspiele exklusiv für seine Pay-TV-Kunden.

Highlights: DAZN, ARD, ZDF und Sport1; Wie schon bei den Freitagsspielen stellt DAZN 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Videos bereit. ARD zeigt wie gewohnt ab 18.30 Uhr in der "Sportschau" die Zusammenfassungen der Spiele , die um 15.30 Uhr angepfiffen wurden, im TV. Das ZDF zeigt im „Aktuellen Sportstudio“ die Zusammenfassungen aller Spiele. Im Fokus steht das Top-Spiel vom Samstagabend. Die Zusammenfassung darf das ZDF frühestens um 21.45 Uhr zeigen. Die Sendezeit des Sportstudios variiert je nach Sendeplan. Sport1 zeigt ab Sonntagmorgen die Zusammenfassungen aller bisher gespielten Partien des jeweiligen Spieltags. Sonntagsspiele (13.30 Uhr, 15.30 Uhr und 18 Uhr) Live-Übertragung: Sky und Eurosport; Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Bundesliga-Spiele, die um 15.30 Uhr und 18 Uhr angepfiffen werden. Eurosport hat die Rechte an den 13.30 Uhr-Spielen, die es in dieser Saison erstmals in der 1. Liga gibt. Mit dem zusätzlichen Spiel am Sonntag sollen die Europapokal-Teilnehmer entlastet werden. Montagsspiele (20.30 Uhr) Live-Übertragung: Eurosport; fünf Montagsbegegnungen wird es in dieser Saison geben. Alle laufen auf dem Eurosport-Player. Highlights: DAZN und Nitro; Neben den Highlight-Clips auf DAZN kann man ausführliche Zusammenfassungen der Montagsspiele beim RTL-Sender Nitro sehen. Dort werden die Zusammenfassungen der Montagsspiele sowie aller weiterer Partien des Spieltags ab 22.15 Uhr gezeigt. 2. Bundesliga Anstoßzeiten: Freitag, 18.30 Uhr; Samstag 13 Uhr; Sonntag 13.30 Uhr; Montag 20.30 Live-Übertragung: Sky überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga exklusiv. Bei Sky Sport News HD (frei empfangbar) zeigt der Sender zudem am Freitagabend (22.30 Uhr) und am Sonntag (19.30 Uhr) die bisherigen Partien in der Zusammenfassung. Highlights: DAZN, ARD, ZDF, Sport1, Nitro; DAZN stellt wie bei der 1. Liga ab 40 Minuten nach den Spielen Highlight-Videos bereit. ARD und ZDF dürfen samstags in „Sportschau“ und „Aktuellem Sportstudio“ Zusammenfassungen zeigen. Sport1 zeigt sonntags zwischen 6 und 15 Uhr die besten Szenen der Freitags- und Samstagsspiele. Nitro zeigt am Montag ab 22.15 Uhr eine Zusammenfassung des Spieltags.