St. Gallen. Während eines Testspiels zwischen dem VfL Bochum und dem FC St. Gallen am Dienstag kam es kurz vor der Halbzeit zu einem Eklat: Bochum-Akteur Jordi Osei-Tutu verließ völlig aufgelöst das Spielfeld. Laut eigenen Aussagen wurde der 20-Jährige rassistisch von einem Gegenspieler beleidigt.

Noch vor dem Saisonstart am 26. Juli kam es jetzt beim VfL Bochum zu einem Skandal. Während des Testspiels zwischen dem Fußball-Zweitligisten und dem FC St. Gallen aus der Schweiz sorgte eine Szene kurz vor dem Halbzeitpfiff für Aufsehen. In der 44. Minute sackte Bochums Leihspieler Jordi Osei-Tutu ohne Fremdeinwirkung in sich zusammen, um anschließend unter Tränen das Spielfeld zu verlassen:

Seine Mitspieler versuchten noch, den Engländer mit ghanaischen Wurzeln zu beruhigen. Doch der 20-Jährige wollte nur noch weg. Was war passiert? "Jordi sagte mir, dass er wegen seiner Hautfarbe beleidigt worden sei. Wir stehen absolut hinter unserem Spieler", sagte VfL-Trainer Robin Dutt gegenüber der "Bild"-Zeitung.

"Deswegen ist er völlig aufgelöst vom Platz gegangen. Ich bin dann bewusst mit ihm hinter die Bande, um ihn zu beruhigen und zu hören, was passiert ist", sagte Dutt weiter. Der Schiedsrichter pfiff zur Halbzeit ab, auch, um die Situation zu beruhigen.

Osei-Tutu spielt weiter

Eigentlich sollte Osei-Tutu zur Pause ausgewechselt werden, doch Dutt änderte seine Pläne: "Es sollte auf keinen Fall so aussehen, als würde er wegen des Vorfalls das Spiel beenden. Dann hätte der Gegenspieler sein Ziel erreicht, so traurig das klingt. Wir haben uns gemeinsam entschieden, dass er weiterspielt." Pikant: Der Spieler, der den 20-Jährigen beleidigt haben soll, wurde in der Pause aus dem Spiel genommen.

Der VfL Bochum kündigte über Twitter an, den Vorfall im Testspiel mit allen Beteiligten weiter aufzuarbeiten. "#meinVfL verurteilt jegliche Form von Rassismus vehement. Jordi, wir stehen hinter dir!"

Am Mittwochnachmittag folgte dann eine Stellungnahme der Schweizer. Jede Form von Rassismus und Diskriminierung werde aufs Schärfste verurteilt. So hätte der betroffene Spieler "in einem klärenden Gespräch mit den Verantwortlichen glaubhaft versichert, sich auch gestern im Spiel gegen den VfL Bochum an diesen Vereinsgrundsatz gehalten zu haben."

Die Reaktionen auf Twitter fallen wütend aus. "Wahrscheinlich und deshalb geht ein Spieler unter Tränen vom Platz. Ihr seid ein verlogener Haufen" oder "Stimmt, der Spieler des VfL Bochum hat sich völlig umsonst weinend vom Platz verabschiedet. Lächerliches Statement!"



Auf das Statement der Schweizer hat der deutsche Zweitligist noch nicht reagiert.