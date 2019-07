Hinteregger will weg – und kommt mit Eintracht-Rucksack zum Augsburg-Training CC-Editor öffnen

Martin Hinteregger (r) musste am Montag wieder beim FC Augsburg erscheinen. Foto: imago images / Krieger

Augsburg. Der Fußballer Martin Hinteregger will mit allen Mitteln erreichen, dass er in der neuen Saison wieder in Frankfurt spielt.