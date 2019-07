Alexandria. Bei ihrer ersten Teilnahme an einer Endrunde eines FIFA-Turniers sorgt die madagassische Fußballnationalmannschaft für Aufsehen: Sie steht im Viertelfinale des Afrika Cups – eine Sensation.

Mit Madagaskar verbindet man hierzulande am ehesten noch den Song von Justus Scheu "Wir lagen vor Madagaskar", eine Insel vor der Küste Afrikas, Regenwald und eine gleichnamige Trickfilmreihe folgen. Weniger ist von einer erfolgreichen Fußballnation die Rede. Doch zurzeit mischt die madagassische Nationalmannschaft den Afrika Cup auf – mit einem Amateur-Trainer und einer Oldie-Truppe ohne Stars.

Nach dem 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den Kongo steht Madagaskar bei seiner ersten Teilnahme im Viertelfinale des Afrika Cups. Eine gewisse Parallele zu Island, das bei der EM 2016 in Frankreich als absoluter Außenseiter ebenfalls das Viertelfinale erreicht hatte. Die madagassische Nationalelf von Trainer Nicolas Dupuis trifft in ihrem Viertelfinale auf Tunesien (11. Juli, 21 Uhr). "Nicolas wer?", dürfte sich der ein oder andere Leser nun fragen.

Dupuis spielte als aktiver Fußballer nie höher als viertklassig, auch als Trainer war der 51-Jährige nie im Profibereich aktiv. Zurzeit trainiert Dupuis noch den Viertligisten FC Fleury in Frankreich. Auch seine madagassischen Spieler tummeln sich eher bei den Exoten der Fußballwelt als bei Profiteams herum.



Ausnahmen bestätigen die Regel. Der wertvollste Spieler heißt Marco Ilaimaharitra und spielt beim belgischen Erstligisten RSC Charleroi. Laut transfermarkt.de kommt der Mittelfeldspieler auf einen Marktwert von 3 Millionen Euro. Anicet, seines Zeichens Profi beim bulgarischen Erstligisten PFK Ludogorets Razgrad ist 2,80 Millionen Euro wert.

Innenverteidiger mit Champions League-Erfahrung

Innenverteidiger Jérémy Morel steht sogar bei Olympique Lyon unter Vertrag. Dort kam der 35-Jährige in der zurückliegenden Saison auf zwölf Einsätze in der Ligue 1, gegen die TSG Hoffenheim (2:2) stand Morel in der Champions League 90 Minuten lang auf dem Feld:

Mit seinen 35 Jahren ist Morel der älteste Spieler der madagassische Nationalmannschaft, allerdings fällt sein Alter innerhalb des Teams kaum auf. Denn die Auswahl verzeichnet ein stolzes Durchschnittsalter von 29,2 Jahren und ist somit recht routiniert. 13 von insgesamt 23 Spielern im Kader sind 29 Jahre oder älter.



Anzeige Anzeige

Zum Vergleich: Madagaskars Viertelfinalgegner Tunesien kommt auf einen Altersdurchschnitt von 26 Jahren. Stichwort Vergleiche: Während die Überraschungsmannschaft Madagaskar einen Marktwert von 14,05 Millionen Euro verzeichnet, bringt es Tunesien auf 71,25 Millionen Euro. Alleine Wahbi Khazri (St. Etienne) ist 16 Millionen Euro und somit mehr wert als die gesamte madagassische Nationalmannschaft zusammen.

"Keine Mittel, keine Prämien"

Doch woher kommt der überraschende Erfolg? "Ich habe ein Team von guten Jungs und ich habe keinen Star, das ist der Vorteil", sagt Dupuis. "Es gibt kein Geheimnis. Wir sind seit einem Monat zusammen und trainieren jeden Tag zweimal." Sein Kapitän Faneva Andriatsima betont: "Wir haben keine Mittel, keine Prämien, nichts."

Keine Mittel, keine Prämien – das verwundert nicht. Denn selbst in der Heimat gelten Fußballspieler immer noch als Exoten. Sportart Nummer eins ist das "Moraingy", eine traditionelle Kampfsportart. International betrachtet gilt Madagaskar ohnehin nicht als erfolgreiche Sportnation, bei den olympischen Spielen gewannen die Athleten und Athletinnen noch nie eine Medaille. Die madagassische Fußball-Nationalmannschaft ist nicht mehr weit davon entfernt, eine Medaille vom Afrika Cup mit nach Hause zu nehmen. Bereits jetzt ist der Erfolg des Teams einer der größten des Landes – mit einer Nobody-Truppe.