Nyon. Ajax Amsterdam erreichte das Halbfinale der Champions League, zur kommenden Saison müssen die Niederländer dennoch um die Teilnahme an der Champions League bangen. Das will UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ändern.

Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam, der FC Barcelona und der FC Liverpool standen in der zurückliegenden Saison im Halbfinale der Champions League. Das englische Duo sowie Barcelona als Meister Spaniens sind auch in der kommenden Serie der Königsklasse dabei. Und Ajax? Die Niederländer müssen sich noch durch die Qualifikationsrunde quälen. Wenn es nach dem UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin geht, erhalten künftig alle Halbfinalisten ein Startrecht für die neue Champions-League-Saison.

"Wollen Teams schützen"

Gegenüber der "Times" betonte Ceferin, dass die Halbfinalisten automatisch für das Turnier der jeweils neuen Saison qualifiziert sein sollten: "Wir wollen Teams wie Ajax in diesem Jahr oder Monaco und Leicester City in den Vorjahren schützen. Ajax hat das Halbfinale erreicht, aber jetzt müssen sie alle ihre Spieler verkaufen, weil sie nicht wissen, ob sie sich wieder für die Champions League qualifizieren."

Auch der französische Vertreter Monaco erlebte schmerzhaft, was es bedeutet, eine Überraschungsmannschaft in der Champions League zu sein. 2017 erreichte Monaco unerwartet das Halbfinale, die Spieler machten auf sich aufmerksam. Die Folge: Leistungsträger wie Benjamin Mendy, Bernardo Silva (beide Manchester City) und Kylian Mbappé (PSG) wurden an größere Vereine verkauft, von denen man weiß, dass sie sich in aller Regelmäßigkeit für die Königsklasse qualifizieren.

Beratung am 11. September

Allerdings schränkt Ceferin ein: "Ich denke, wir sollten nicht zu viele Klubs schützen, denn dann ist es zu sehr geschlossen. Aber wir sollten einige Klubs schützen." Am 11. September kommt die UEFA mit den Klubs und Ligen zusammen, dann kommt das Thema "Startrecht für die Halbfinalisten" auf den Tisch.