Osnabrück. Die Bedingungen waren für alle Beteiligten kein Geschenk – und dennoch verdienten sich das 39. Hermann-Gösmann- und 31. Horst-Klose-Turnier für die F- und G-Fußballjugendmannschaft das Prädikat „gelungen“.

Eine perfekte Organisation des gastgebenden Spielvereins 16 und das besonnene Handeln der Jugendtrainer, Turnierleiter und Eltern machten die Spiele im „Glutofen“ am Blumenhaller Weg so erträglich wie möglich.

Es wurde am Ende nicht so heiß gegessen, wie das Hitze-Thema im Vorfeld gekocht wurde: Ja, das Fußballspielen in der prallen Sonne bei 35 Grad erforderte ein besonderes Feingefühl seitens der Organisatoren. Vor allem, weil es sich bei den Akteuren auf dem Spielfeld um Kinder handelte, die die Grenzen ihre Kondition noch nicht in Gänze einschätzen können. Doch Kreisjugendobmann Thomas Schocke und die Trainer der Jugendmannschaft legten diese Weitsicht an den Tag: Vier Turniere wurden am Wochenende ausgetragen, und sie alle verliefen ohne Zwischenfälle.







Am Samstagvormittag spielten die G2 bis G4-Mannschaften, nachmittags die F2 bis F4-Teams. Am Sonntag traten die G1- und F1-Mannschaften an. 600 Spieler aus Osnabrück waren ursprünglich angemeldet, doch nicht alle erschienen: Einige Eltern sahen in den Temperaturen ein zu großes Risiko und ließen ihre Sprösslinge zu Hause. Schocke äußerte dafür Verständnis: „Da sollte man niemandem einen Vorwurf machen, und die Entscheidung ist auch nachvollziehbar.“ Dennoch wollte man sich auf eine Generalabsage nicht einlassen, zumal die Gastgeber Wochen der Planung und Organisation investiert hatten.





Die Lösung hieß Dialog. Vor den Turnieren wurde eine Trainerrunde einberufen, in der der Rahmen für die Spiele abgesteckt wurde. Die Spielzeit wurde daraufhin von zwölf auf zehn und später auf acht Minuten reduziert, um den Kindern ausreichend Zeit für die Regeneration zu geben.

Sportlich attraktiv waren die einzelnen Begegnungen auf den vier Kleinfeldern dennoch: Immer wieder ließen die Nachwuchskicker ihr Können aufblitzen, gleich mehrere Spieler erzielten innerhalb kürzester Zeit drei und mehr Treffer. Sehenswerte Dribblings und attraktive Spielzüge gab es ebenfalls zu sehen. Und doch waren die Spiele größtenteils ausgeglichen: „Wir haben an beiden Tagen gesehen, das jeder jeden schlagen konnte“, erklärte „16“-Jugendleiterin Stephanie Charge-Lücke.





Eines der kuriosesten Gegentore des Turniers kassierte die F2-Jugend des SV Rasensport. Ein Distanzschuss sprang gleich mehrmals auf dem Rasen auf – und fiel schlussendlich über den stolpernden Torhüter ins Netz. Doch vom Trainer gab es aufmunternde Worte – eine Szene, die den Fair-Play-Gedanken des Turniers unterstrich.

Zum dritten Mal in Folge wurde der Modus ohne Siegerteam ausgetragen: „Es gibt nur einen Gewinner – und zwar alle“, sagte Schocke bei der Siegerehrung. „Die Kinder sollen Spaß am Fußball haben. Turniersiege können sie in den nächsten Jahren noch viele holen.“ Leer ausgehen musste allerdings niemand: Für jeden Spieler gab es einen Pokal.





Auch die Trainer hielten sich an den Gedanken und stellten ihren Ehrgeiz zurück. Dafür gab es vom Kreisjugendobmann ein Sonderlob: „Ich habe schon Turniere erlebt, bei denen sich die Trainer fast an die Gurgel gegangen sind – das gibt es dank des neuen Modus nicht mehr.“

Lob erhielt der Gastgeber vor allem für die vielen Möglichkeiten der Abkühlung: Der SV 16 stellte ein großes Zelt auf, in dem ausreichend Schattenplätze zur Verfügung standen. Mit einem Wasserschlauch konnten sich die Spieler gegenseitig abkühlten. Und auch ein Eiswagen war vor Ort. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Turnier“, resümierte Rüdiger Heidt, der Vorsitzende des Spielvereins 16.





Die Spielvereinigung 16 konnte durch die Austragung des Turniers auch Werbung in eigener Sache betreiben: Nach dem Neuaufbau des Jugendfußballs befindet sich der Verein noch immer auf der Suche nach weiteren Spielern für die F- und G-Jugend-Mannschaften. Engagierte Personen gibt es im Verein genug: Zeitgleich waren bis zu 30 Helfer vor Ort im Einsatz.

