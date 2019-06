Nach einer Roten Karte brannten die Sicherungen des Rotsünders durch. Foto: imago images/DeFodi

Duisburg-Beeckerwerth. Erst am vergangenen Wochenende war es bei einem Amateur-Fußballspiel in Duisburg zu Attacken gegen Schiedsrichter gekommen. Eine Woche später wurde wieder ein Unparteiischer in Duisburg so sehr verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.