Berlin. Die Gegner für die 32 Spiele in der ersten Runde im DFB-Pokal stehen fest.

Was für zwei Lose: Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück trifft in der ersten DFB-Pokalrunde 2019/20 auf Bundesligist RB Leipzig und der SV Atlas Delmenhorst liefert sich mit dem SV Werder Bremen ein Nachbarduell.

Für die erste DFB-Pokalrunde 2019/2010 sind folgende Begegnungen ausgelost:

FC Würzburger Kickers – TSG 1899 Hoffenheim FSV Salmrohr – Holstein Kiel Germania Halberstadt – 1. FC Union Berlin 1. FC Kaiserslautern – 1. FSV Mainz 05 SV Rödinghausen – SC Paderborn Hallescher FC – VfL Wolfsburg SV Atlas Delmenhorst – SV Werder Bremen

KFC Uerdingen – Borussia Dortmund SV Sandhausen 1916 – Borussia Mönchengladbach Chemnitzer FC – Hamburger SV SV Waldhof Mannheim – Eintracht Frankfurt Alemannia Aachen – Bayer 04 Leverkusen TuS Dassendorf – SG Dynamo Dresden FC 08 Villingen – Fortuna Düsseldorf KSV Baunatal – VfL Bochum 1848 FC Energie Cottbus – FC Bayern München Karlsruher SC – Hannover 96 MSV Duisburg – SpVgg Greuther Fürth FC Oberneuland – SV Darmstadt 98 SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Köln Hansa Rostock – VfB Stuttgart 1. FC Saarbrücken – SSV Jahn Regensburg SV Drochtersen/Assel – Schalke 04 Viktoria Berlin – DSC Arminia Bielefeld FC Ingolstadt 04 – 1. FC Nürnberg SC Verl – FC Augsburg VfB Lübeck – FC St. Pauli VfB Eichstätt – Hertha BSC FSV Wacker Nordhausen – FC Erzgebirge Aue VfL Osnabrück – RB Leipzig

1. FC Magdeburg – SC Freiburg SSV Ulm 1846 Fußball – 1. FC Heidenheim 1846

Wie läuft die Auslosung ab?

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund lost die Weltmeisterin von 2003, Nia Künzer, am Samstag (18 Uhr/ARD) die Teilnehmer aus. Die Lose mit den Namen der 64 Teilnehmer werden aus zwei Töpfen gezogen. Im ersten befinden sich die Teams der Bundesliga und die 14 bestplatzierten Zweitligisten der vergangenen Saison. Im zweiten die übrigen vier Teams der 2. Bundesliga, die vier bestplatzierten Drittligisten und die 24 Vertreter der Landesverbände. Die Mannschaften aus dem zweiten Topf haben Heimrecht.

Wer ist der niedrigklassigste Club?

Das ist der FSV Salmrohr. Der Sechstligist setzte sich am Finaltag der Amateure vor drei Wochen spektakulär im Endspiel des Rheinland-Landespokals gegen die TuS Koblenz durch. Und das, obwohl es nach dem Gegentreffer zum 0:2 in der 89. Minute klar nach einem Favoritensieg aussah. Durch Tore in der vierten und fünften Minute der Nachspielzeit glich Salmrohr jedoch aus und siegte letztlich im Elfmeterschießen. Aus der fünften Liga sind der KSV Baunatal, der FC Oberneuland, der FC 08 Villingen, TuS Dassendorf und SV Atlas Delmenhorst dabei.

Wann wird gespielt?

1. Runde: 9. bis 12. August 2019



2. Runde: 29./30. Oktober 2019



Achtelfinale: 4./5. Februar 2020



Viertelfinale: 3./4. März 2020



Halbfinale: 21./22. April 2020



Finale: 23. Mai 2020



Die genauen Ansetzungen werden "frühestens zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung bekanntgegeben", schreibt der Deutsche Fußball-Bund auf seiner Website.