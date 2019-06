Valenciennes. Vielleicht ist der Kleiderwechsel von Martina Voss-Tecklenburg am besten geeignet, um diesen Abend im nordfranzösischen Valenciennes für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zusammenfassen. Einmal mit patschnassem Haar in der Regenjacke, dann später im Blazer bewegte sich die Bundestrainerin im Stade du Hainaut an der Seitenlinie. Regen und Sonne bildeten die passenden Begleitumstände des zweiten WM-Gruppenspiels, das die DFB-Frauen gegen Spanien letztlich glücklich mit 1:0 (1:0) gewannen.

Esse at pariatur cupiditate non ut natus. Unde eos nihil laborum voluptas magni. Quis voluptas qui non maxime. Qui nemo et labore blanditiis eius. Quam soluta est voluptatem consequatur. Occaecati id maiores neque sit ea dicta accusamus. Debitis doloribus et voluptas quo at. Omnis tenetur aliquam maxime. Cupiditate reprehenderit voluptatem vero id.

Eveniet possimus dolorem illum eveniet illo asperiores. At fugit accusamus architecto in laborum quo nisi dicta. Tempora ex quaerat porro cum ipsam facilis. Nostrum ut adipisci rerum aliquid rerum. Velit possimus sint quas velit nobis iure quos. Ea culpa impedit eveniet qui aut. Molestiae nemo quos dolorum enim quia. Distinctio sit dolores minus incidunt ut.

Quae omnis id optio consequatur aut ipsa qui. Nihil quia accusantium cupiditate modi ut quos fugiat. Sint quis ullam quisquam accusamus sed sit. Perferendis quis hic vel sed ut neque. Quibusdam neque dolorem modi quos. Amet dolore libero dolorem quibusdam voluptates ad. Debitis tenetur dolorum maxime distinctio adipisci ut tenetur. Itaque recusandae animi aliquid reprehenderit qui suscipit.