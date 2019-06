Mainz. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstag im Rahmen der EM-Qualifikation auf die "Exoten" aus Estland. Die Balten haben sich noch nie für eine EM- oder WM qualifiziert.

Ein letztes Mal vor der Sommerpause müssen die deutschen Fußball-Nationalspieler noch einmal ihre Schuhe schnüren. In der Mainzer Opel-Arena hat das DFB-Team am Dienstagabend im Rahmen der EM-Qualifikation Estland zu Gast. Nach dem Auswärtserfolg in Weißrussland am vergangenen Samstag wollen die Deutschen mit einem Heimsieg einen weiteren wichtigen Schritt Richtung EM-Qualifikation 2020 machen. Das Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Zum Thema: "Sané wie im Strandurlaub" – Deutschland siegt locker in Weißrussland

Gegen Estland hat die deutsche Nationalmannschaft seit 1939 keine Partie mehr bestritten. Damals gewann Deutschland noch unter dem Namen Deutsches Reich 2:0 in Tallinn. Von 1940 bis 1990 existierte Estland als souveräner Staat nicht. Seit der estnischen Unabhängigkeit von Russland im Jahr 1991 spielte das DFB-Team bislang noch gar nicht gegen die Balten.

Estnischer Nationaltrainer Reim mit besonderem Ansporn für sein Team

Der estnische Nationaltrainer Martin Reim ist sich der Rolle des "Underdog" sehr bewusst: "Ein Aufeinandertreffen mit Deutschland ist immer eine sehr beeindruckende Erfahrung, egal, ob wir uns in einem guten Zustand befinden. Wir sind einfach froh, dass wir gegen Deutschland antreten können." Im Falle eines Punktgewinnes wolle sich Reim sogar einer Ganzkörper-Rasur unterziehen, erklärte er auf der Abschluss-Pressekonferenz in Mainz.

Estland konnte sich bislang noch nie für eine EM- oder WM qualifizieren. Der Star des Teams steht gegen Deutschland nicht im Kader und gönnt sich eine Nationalmannschaftspause. Diese und weitere interessante Fakten über den DFB-Gegner finden Sie im Folgenden.

Acht interessante Fakten über Deutschlands Gegner Estland