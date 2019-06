Gelsenkirchen. Trainer Peter Neururer macht keinen Hehl daraus, dass er Fan des FC Schalke 04 ist. Deshalb freute er sich umso mehr, als ihm in der vergangenen Saison vermeintlich das Angebot erreichte, Trainer bei den Königsblauen zu werden.

Peter Neururer und der FC Schalke 04 – das passt einfach zusammen. Der 64-jährige Trainer, der in Marl vor den Toren von Gelsenkirchen geboren wurde, ist ein Kind des Ruhrpotts. Von 1989 bis 1990 trainierte Neururer die Königsblauen, zudem ist er Vereinsmitglied. Als ihm vermeintlich der Trainerjob auf Schalke nach der Entlassung von Domenico Tedesco in der vergangenen Saison angeboten wurde, sagte er sofort zu. Das Problem: Er sagte unwissentlich einem anderen Verein zu, wie er jetzt der "Rheinischen Post" in einem Interview berichtete.

"Super, da bin ich dabei"

Als Neururer im März einen Anruf des ehemaligen Schalke-Vorstandsvorsitzenden Josef Schnusenberg erhielt, dachte der Kult-Trainer, ihm würde der Trainerposten auf Schalke angeboten werden. Schnusenberg fragte ihn, ob er helfen könne und erzählte ihm, was der Klub aufbauen wolle. "Super, da bin ich dabei", antwortete Neururer prompt.

"Er hat mir dann direkt klar gemacht, dass ich keine großen Gehaltsforderungen stellen sollte. Auch das war für mich aber kein Problem. Ich habe dann also versprochen, dass ich zu einhundert Prozent dabei bin", erinnerte sich Neururer, der damals immer noch glaubte, mit einem aktuellen Vereinsmitglied des FC Schalke 04 zu telefonieren.

Die einzige Bedingung Neururers: Man dürfe in der kommenden Saison "nicht das Ziel Champions League" ausgeben – ein peinliches Schweigen folgte. Erst jetzt wurde der Trainer darauf aufmerksam gemacht, dass es sich nicht um Schalke, sondern um die SG Wattenscheid 09 handele. "Peter, wir reden hier über Wattenscheid 09, ich bin da im Aufsichtsrat", erklärte Schnusenberg.

Neururer zeigte sich überrascht. "Ich hatte ihm mein Wort gegeben. Und wenn ich jemandem ein Versprechen gebe, dann stehe ich auch dazu." So wurde der 64-Jährige am 14. März offiziell als Sportdirektor des Regionalligisten SG Wattenscheid 09 vorgestellt.