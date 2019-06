Symbolbild: Lars Schröer

Bad Laer. Der Sieger des Kreispokals wird am Pfingstsamstag erstmals zwischen vier Teilnehmern ermittelt: Der SV Gehrde, SC Rieste, TuS Borgloh und TuS Hilter spielen im Finale auf einem neutralen Platz in Bad Laer in einer Gruppenphase im Modus „Jeder gegen jeden“ gegeneinander.