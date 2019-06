Vor vier Jahren hielten die Spielerinnen der USA die WM-Trophäe in den Händen. Wer stemmt dieses Mal den Pokal in die Höhe? Foto: imago images/Xinhua

Paris. Am Freitagabend startet die Frauenfußball-Weltmeisterschaft mit der Partie des Gastgebers Frankreich gegen Südkorea (21 Uhr). Die deutsche Nationalmannschaft steigt am Samstag (15 Uhr) mit dem Spiel gegen China ins Turnier ein. Frischen Sie Ihr Wissen über die Frauenfußball-WM in unserem Quiz auf.