Madrid/Hamburg. Der Jubel über den gewonnenen Titel im Champions-League-Finale war bei FC Liverpools Kapitän Jordan Henderson grenzenlos – aus einem besonderen Grund.

Nach zwei verlorenen Endspielen und einer verpassten Meisterschaft haben Jürgen Klopp und der FC Liverpool den ersehnten großen Titel geholt. Vor allem FC Liverpools Kapitän Jordan Hendersons Freude stach am Spielfeldrand heraus.

Nach der Medaillenübergabe rannte der 28-Jährige auf seinen Vater Brian zu, schloss ihn in die Arme und brach in Tränen aus, wie auf einem Video zu sehen ist. Die Szene verbreitete sich später in den sozialen Netzwerken und wurde gefeiert.

Hendersons Vater erkrankte an Krebs

Der emotionale Ausbruch Hendersons hat einen besonderen Hintergrund: Jordan und sein Vater pflegen eine besonders innige Beziehung. Vor wenigen Jahren wurde bei Brian Henderson Kehlkopf-Krebs diagnostiziert und der Sohn durfte ihn während der Behandlung nicht besuchen. "Er wollte nicht, dass ich ihn so sehe", hatte Jordan Henderson in einem Interview mit der englischen "Mail" gesagt.

"Papa, ich werde eines Tages dort spielen"

Doch Brian Henderson hat den Kampf gegen die tückische Krankheit besiegt und war außer sich über den Sieg seines Sohnes. "Ich bin so stolz. Unglaublich stolz. Es war sehr emotional. Die Tränen kamen und ich fing an zu zittern." Und weiter: "Als er zehn Jahre alt war, nahm ich ihn mit, um ein Champions League-Finale in Old Trafford zu sehen. Danach sagte er zu mir: 'Papa, ich werde eine Tages dort spielen.'"