Berlin. Union Berlin ist nach dem Relegationserfolg über den VfB Stuttgart der 56. Bundesligaclub. In der ewigen Tabelle benötigt der Aufsteiger elf Punkte, um an Tasmania Berlin vorbeizuziehen. Der schlechteste Bundesligist aller Zeiten ist nur einer von vielen Exoten in der Historie.

Die Freude an der Alten Försterei war schier grenzenlos, als Schiedsrichter Christian Dingert die Partie zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart am Montagabend abpfiff. Der Hauptstadtverein ist nach dem 0:0 im Rückspiel (Hinspiel: 2:2) in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Zum ersten Mal überhaupt kickt Union in der höchsten deutschen Spielklasse, die Berliner sind der 56. Bundesligaclub.

Zusammen mit dem 1. FC Köln und dem SC Paderborn verlässt der 1.FC Union Berlin die 2. Bundesliga, in der sie zuvor zehn Jahre am Stück gespielt hatten – die Unioner schreiben ein Stück Geschichte. Während Paderborn seine zweite Saison in der Bundesliga absolvieren wird, sind die Kölner bereits alte Hasen mit insgesamt 1594 Spielen im Oberhaus.

Nun also wird sich Union Berlin in der ewigen Bundesliga-Tabelle verewigen, in der Tasmania Berlin (10 Punkte) das Schlusslicht und der FC Bayern München (3687 Punkte) den Spitzenreiter darstellen. Dazwischen tummelt sich geballte Tradition. Clubs, die nicht mehr existieren oder in der Versenkung verschwunden sind. Erinnern Sie sich an diese Bundesligisten?